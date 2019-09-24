В нижнекамских деревнях Ачи и Оша будут открыты два памятника к 75-летию Победы

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В деревнях Оша и Ачи Нижнекамского района в рамках празднования 75-летия Победы будут открыты новые памятники. Планируется, что постаменты появятся в деревнях уже к концу года. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Сейчас большое уделяется обновлению памятников на территории сельских поселений Нижнекамского района. Всего их – 37. Из них капитальный ремонт проводится в 13, текущий ремонт – в 19 сельских поселениях.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что до главного праздника нашей страны осталось менее восьми месяцев. Сегодня на территории района проживает 1344 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 45 – непосредственно участники войны, 1100 – труженики тыла.





В конце января будущего года стартует акция «100 дней до Победы», которая призвана активизировать мероприятия, включая медицинское обслуживание ветеранов и вручение юбилейных медалей. Всего в районе их получат 1224 человека: участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие.



Помимо этого, планируется расширение посадочных мест во время Парада Победы. Реализация масштабных проектов позволит провести Парад 9 мая 2020 года в обновленном комплексе.

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