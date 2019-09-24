В Заинске определили победителя конкурса «Автобабай»

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Заинске стал известен победитель конкурса «Автобабай», которому предстоит представить город на республиканском этапе, передает «Заинск-информ».

Мастерство вождения и знания ПДД продемонстрировали пять автолюбителей, водительский стаж которых составляет выше 30 и 40 лет: Владимир Пеньков, Михаил Метрухин, Василий Мишеев, Равиль Аглямов, Анатолий Солдатенков.

Уверенную победу одержал Равиль Аглямов. На втором месте оказался Владимир Пеньков, замкнул тройку призеров Анатолий Солдатенков.





Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Заинскому району Рамиль Гарифуллин и начальник Заинского отделения ГБУ «БДД» Вадим Иванов вручили победителю и призерам дипломы, медали и ценными призы.

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