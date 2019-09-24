На осенней ярмарке в Агрызе из желающих купить продукты выстроилась большая очередь

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Агрызе при большом скоплении местных жителей состоялась очередная осенняя ярмарка. С раннего утра торговля бойко шла на площадях перед Дворцом культуры и перед зданием районной администрации, пишут «Агрызские вести».



Фермер из деревни Кучуково Фаниль Шаехов торговал зерном: за 1 кг ячменя он просил 9 рублей, за пшеницу – 10 рублей, овес уходил по 8 рублей. К фермеру выстроилась очередь.



Его сосед по палаточному ряду Дилюс Ямалиев из Новых Бизяков продавал картофель, выращенный на своем приусадебном участке: по 7 рублей за килограмм. Примечательно, что картофель на ярмарке можно было купить и по 6 рублей.





Торговцы с Иж-Бобьи торговали капустой, помидорами, другими овощами. Рядом с их машиной также было много народа — у Эльмиры Трейдиной на ярмарке есть свои постоянные покупатели.



Организаторы обещали, что на этой ярмарке будет предоставлен большой ассортимент мяса. На площади развернули продажу такие крупные организации, как «Науруз», мясокомбинат, так и предприниматели, занимающиеся реализацией мяса, частные хозяйства, которые привезли свой товар. Стоимость варьировалась от 280 до 300 рублей.



Султановы из Крындов торговали перепелиным мясом и яйцами, также другим птичьим мясом, Муллины из Кудашева – разными вениками, Ахмадиевы из Касаева – свежей викторией, саженцами, луком, чесноком.



Также местные жители могли купить молоко по 60 рублей за полтора литра, творог — по 150 рублей за 1 кг, пол-литра деревенской сметаны по той же цене. Трехлитровую банку меда продавали от 1600 рублей.



«Были бы покупатели, а мы всегда готовы приехать», – говорят сельчане.

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