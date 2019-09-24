Бугульминский клуб «ВездеходовЪ» стал призером соревнований «Тактика Сусанина 2019» в Башкортостане

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Башкортостане, возле города Октябрьский, состоялись соревнования по GPS-ориентированию на внедорожниках «Тактика Сусанина 2019», пишет «Бугульмиснкая газета».



В соревнованиях участвовал бугульминский клуб «ВездеходовЪ». Участники татарстанской команды показали мастерство и заняли призовые места.



Экипаж Алексея Ивкина и Вячеслава Трофимова завоевал «золото» в классе ТР-3. Экипаж Александра Шамина и Дениса Гареева взял «серебро» в категории ТР-2.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что спецприз фестиваля по экстремальному вождению «Эчпочмак трофи», который проводился в Менделеевском районе, увезли участники из Можги.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.