В Мамадышском районе появятся новые автобусные маршруты и новые дороги

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). С нового 2020 года в Мамадышском районе планируют увеличить количество рейсов по деревням. Так, автобусы будут курсировать в деревни Кляуши, Соколка, Усали, Таканыш, Шадчи. Об этом пишет газета «Нократ».



На сегодняшний день пригородные маршруты в Мамадышском районе осуществляют перевозку по трем направлениям: Верхние Суни, Никифорово и Берсут.



Кроме того, в следующем году в районе построят новые дороги. Новое дорожное покрытие в 2020 году планируется уложить в Рагозино, Комаровке и на участке от села Дюсьметьево до Старого Кумазана.

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