Татароязычные писательницы устроили для школьников творческий вечер в Нижнекамске

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Нижнекамские писательницы устроили творческую встречу для школьников. Литературный вечер провели в 37-й библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Член Союза писателей Татарстана Нурзия Мирхазова представила читателям свою вновь изданную книгу детских рассказов «Голбакча» («Цветущий сад»).





По словам автора, в названии книги есть скрытый смысл – цветущий сад для читателя, в первую очередь, любимый город Нижнекамск, а дальше и вся республика, вся страна.



Поэтесса Гуляндам Галиева рассказала о случаях из своей жизни, которые впоследствии стали сюжетами произведений. Также автор помогла детям разобраться с правилами стихосложения и написать стихи.



Не обошлась встреча без подарков: гости преподнесли коллективам школ, а также в фонд библиотеки свои новые издания, а юные читатели получили блокноты для своих первых произведений. «Обязательно напишем!» – пообещали школьники.

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