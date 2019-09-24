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Татар-информ

24 сентября 2019, 23:58

Общество

Проект фонда «Ярдэм» стал одним из победителей конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ»

Общество

Проект фонда «Ярдэм» стал одним из победителей конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ»

В нынешнем году на конкурс поступило 766 заявок и определено 153 победителя.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Проект «Видеть и слышать сердцем» благотворительного фонда «Ярдэм» стал одним из победителей конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура», сообщает ДУМ РТ.

Реабилитационный проект дает возможность незрячим и слабовидящим людям жить в социуме, расширять круг общения и развивать способности и умения. 

Торжественная церемония, на которой подвели итоги X конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», прошла в столице РТ. В этом году на конкурс поступило 766 заявок и определено 153 победителя. Заявки рассматривались по трем номинациям: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».

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