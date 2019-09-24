Марат Зяббаров ознакомился с деятельностью одного из крупнейших республиканских предприятий АПК

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров сегодня побывал в тепличном комбинате «Майский», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Зяббаров осмотрел теплицы и ознакомился с условиями выращивания сельхозкультур, посетил энергоцентр, обеспечивающий комбинат необходимыми ресурсами, и жилой комплекс для работников предприятия.

По словам директора предприятия Ильшата Ганиева, комбинат является российским лидером по урожайности овощей защищенного грунта – здесь с одного квадратного метра получают до 155 кг огурцов и 82 кг томатов, что соответствует передовому уровню европейских производителей этой продукции. Предприятие ежегодно производит более 40 тысяч тонн овощной продукции. У работниц тепличного комбината «Майский», которые добиваются высоких показателей урожайности овощей, зарплата составляет около 90 тыс. рублей в месяц.

Как рассказал директор комбината «Майский», в этом году здесь завершается строительство третьего энергоцентра, что позволит полностью удовлетворить потребности предприятия в тепле и электрической энергии. Для работников создан жилой комплекс, состоящий из 6 пятиэтажных домов площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, спортивный комплекс и детские площадки.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», тепличный комбинат «Майский» примет участие в агропромышленной выставке «Золотая осень», которая будет проходить в Москве с 9 по 12 октября.

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