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Татар-информ

24 сентября 2019, 23:16

Спорт

На базе школы Покровской откроется Центр подготовки ФИНА для спортсменов международного уровня

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Спорт

На базе школы Покровской откроется Центр подготовки ФИНА для спортсменов международного уровня

Казанский этап Кубка мира по синхронному плаванию признан лучшим, его решено проводить ежегодно.

(Набережные Челны, 24 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На базе школы Покровской по синхронному плаванию откроется Центр подготовки ФИНА для спортсменов международного уровня, сообщила депутат Госдумы РФ, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова на коллегии Министерства спорта РТ, посвященной подготовке к Летней Олимпиаде в Токио.

 

Ольга Павлова, подчеркивая значимость школы Покровской для республики, сообщила, что вместе с именем выдающегося тренера современности учреждение получает новаторские, инновационные методики подготовки спортсменов по новым международным стандартам. Она также отметила, что имя выдающегося наставника становится своеобразным ключом, который открывает доступ к «активам» Международной федерации по синхронному плаванию ФИНА.

Депутат объявила, что есть решение создать на базе школы Центр подготовки ФИНА для спортсменов международного уровня.

«Наши девочки будут заниматься вместе со спортсменами международного класса. Безусловно, это поможет им получить лучшие спортивные навыки», — сказала парламентарий.

Рассказала Павлова и о другой инициативе ФИНА. В апреле текущего года впервые в истории России в Казани прошел этап Кубка мира по синхронному плаванию. ФИНА признала его лучшим среди всех десяти проведенных туров, и теперь казанский этап Кубка мира по согласованию международной федерации с руководством республики решено проводить ежегодно.

К слову, именно во время этого этапа микс-дуэт из Набережных Челнов Анны Гордеевой и Артура Коршунова в результате упорной борьбы стал бронзовым призером, и теперь ребята готовятся к выступлению на Олимпиаде в Токио. Ольга Павлова попросила мэра Автограда Наиля Магдеева оказать дуэту содействие и создать все условия для качественной подготовки к главному событию следующего летнего сезона.

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