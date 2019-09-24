УНИКС поборется за третье место на Кубке Гомельского

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором полуфинале Кубка Александра Гомельского определился соперник казанского УНИКСа в матче за третье место, им стал греческий «Промитеас».

В сегодняшнем матче УНИКС проиграл в самой концовке греческому «Олимпиакосу» (66:70). Затем ЦСКА безо всяких проблем обыграл греческий «Промитеас» со счетом 77:57.

Таким образом, 25 сентября в финале 12-го по счету Кубка Гомельского сыграют ЦСКА и «Олимпиакос». А тремя часами ранее (16:00) в матче за третье место сойдутся УНИКС и «Промитеас».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.