«Спартак» на встречу с «Камазом» приехал без трех игроков

(Набережные Челны, 24 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Футбольный «Спартак» прибыл на матч против «Камаза» практически основным составом. Команду в одном из челнинских отелей встретили болельщики.

В лобби отеля челнинские болельщики «Спартака» ожидали команду в течение двух часов. Москвичи должны были заселиться в 19:00, однако по каким-то причинам приехали в 21:00. Фанаты приветствовали гостей в одежде цветов футбольного клуба, а также пожелали спортсменам победы, в ответ игроки раздали автографы, а также сфотографировались с поклонниками.

В Набережные Челны не приехали Андре Шюррле, Эсекиэль Понсе, а также Резиуан Мирзов. Отсутствие игроков представители москвичей никак не прокомментировали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках 1/16 финала Кубка России челнинский ФК «КАМАЗ» принимает московский «Спартак». При любом исходе игры она будет носить исторический характер, ведь в последний раз «камазовские» футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад. По регламенту встреча состоится в Набережных Челнах.

«„Камаз“ готовится в усиленном режиме, ребята ещё после матча с „Нефтехимиком“ были настроены серьёзно, они понимали, что на матч в 1/32 Кубка России пришло огромное количество болельщиков — что в Челнах бывает крайне редко. И у всех футболистов [„Камаза“] было желание, чтобы достался „Спартак“, и, конечно, перенос матча мог сказаться как на команде, так и на болельщиках, и перевозить их было бы очень тяжело», — рассказал комментатор домашних матчей ФК «КАМАЗ» Альберт Хафизов.

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