Песошин провел встречу с представителями Татарстана в субъектах РФ и за рубежом

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с представителями Татарстана в субъектах России и на территории иностранных государств. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи было отмечено, что огромную помощь в развитии внешних связей Татарстана оказывают представительства республики: 15 зарубежных представительств и 8 в субъектах РФ», — говорится в сообщении.

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров отметил, что взаимодействие с соотечественниками за рубежом и татарскими общинами в субъектах России является одним из главных направлений развития внешних связей. В республике реализуются крупные проекты по поддержке национальной культуры и языка. Так, на высоком уровне были проведены XIX Федеральный Сабантуй в Новосибирске и Х Всероссийский сельский Сабантуй в с.Камышла Самарской области, а в 2020 году будут проведены мероприятия в рамках празднования 100-летия образования ТАССР.

Представителей Татарстана призвали продолжить работу по привлечению инвестиций, продвижению на внешние рынки отечественной продукции, развитию культурных, образовательных и других связей со странами и регионами, взаимодействию с соотечественниками.

Вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов проинформировал, что с начала года при содействии представителей республики проведено порядка 150 международных и 60 межрегиональных мероприятий. Татарстан посетили порядка 100 зарубежных делегаций и 30 делегаций из субъектов РФ. За 2019 год подписано восемь соглашений и протоколов по развитию сотрудничества с зарубежными странами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.