Ольга Павлова: В Татарстане работают 234 бассейна, это является заслугой команды Президента РТ

(Набережные Челны, 24 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Татарстане в шаговой доступности работает 234 бассейна, что, по словам депутата Государственной Думы РФ, председателя попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольги Павловой, является колоссальной заслугой команды Президента РТ Рустама Минниханова и стартовой площадкой для выявления талантливой спортивной молодежи.Об этом она сообщила на коллегии Минспорта РТ, посвященной подготовке к летней Олимпиаде в Токио.

«Может ли хотя бы один российский регион похвастаться таким количеством плавательных бассейнов? Конечно же, нет. Поэтому перемещение вектора развития водных видов спорта в Татарстан очевидна», — заявила Павлова.

Однако, по ее словам, спорт, как и сама жизнь, не стоит на месте. Появляются новые дисциплины, новые виды спорта, новые требования по отбору и подготовке спортсменов. Поэтому республика всегда должна держать руку на пульсе.

«В 2015 году на чемпионате мира по синхронному плаванию мы впервые увидели выступление микс-дуэта. Сегодня эта дисциплина претендует на попадание в олимпийскую программу. В 2019 году мы стали свидетелями появления еще одной дисциплины — водной акробатики. И уже сегодня рассматривается вопрос о включении в команду мужчин, что позволит показывать более яркую и динамичную программу», — отметила депутат Госдумы РФ.

По убеждению Павловой, для того, чтобы удерживать лидирующую позиции в мировом развитии синхронного плавания, необходимо учитывать все изменения. По ее словам, Федерация синхронного плавания РТ уже демонстрирует свою готовность к переформатированию. Подтверждением тому является появление на базе Казанского училища олимпийского резерва Школы Покровской.

«Это революционный прорыв в деле подготовки синхронисток, который поможет нам выявлять и удерживать талантливых спортсменок в республике», — отметила Павлова.

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