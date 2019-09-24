«Это вызов, а не технологический процесс»: Эксперты обсудили проблемы импортозамещения в России

(Москва, 24 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2015 году в России был несколько утрачен интерес к теме импортозамещения. Однако это связано прежде всего с пониманием, что разом заместить все импортное невозможно. Об этом на круглом столе заявил председатель оргкомитета премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет — 2019» Виталий Расницын.

«Импортозамещение — это челлендж, вызов, а не какой-то технологический процесс. Когда пришло это понимание, начали выкристаллизовываться направления, где импортозамещение происходит быстрее и интенсивнее и там, где оно требует более длительного времени. Например, в сельском хозяйстве импортозамещение прошло в полной степени», — сказал он.

Для ряда отраслей эти процессы жизненно необходимы: оборонка, фармацевтика, энергетика. Наиболее интенсивно импортозамещение идет именно в сфере фармацевтической продукции, добавил эксперт.

Воссоздать промышленное производство не так сложно. Проблемы начинаются в области материаловедения, рассказал первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов.

«Во многих направлениях у нас компетенции в материаловедении утрачены или находятся в недостаточно развитом состоянии. Упор надо делать на выстраивании всей цепочки продуктов. Импортозаместить — это не мегацель. Все-таки нам необходимо сориентировать наши российские предприятия на глобальную конкуренцию, чтобы мы в тех секторах, где у нас есть преимущества, могли конкурировать», — отметил эксперт. Он также заявил о необходимости развивать в стране инжиниринг.

Что касается области IT-технологий, импортозамещению мешают отсутствие взаимного интереса между производителями и потребителями, недостаточная координация между производителями ПО и производителями «железа». Цель действующей модели импортозамещения — не решение проблемы информационной безопасности и технологической независимости, а рост бизнеса производителя, что неправильно, уверен президент Некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров.

Макаров предложил построить Евразийскую квантовую сеть. Цель проекта — построение глобальной системы коммуникаций России с Китаем, Индией и странами ЕАЭС для обеспечения защищенной связи, а также для надежного и безопасного транзита трафика данных через Россию по защищенным каналам.

Кроме того, в рамках национальных проектов Россия должна в ближайшие 4 года сделать рывок в развитии цифровых технологий, что невозможно без собственных разработок в IT, заметил управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК «Роснано» Тимур Котляр.

«Государство само это сделать не может. Без совместного государственно-частного партнерства это невозможно», — заключил он.

Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» проводится пятый год подряд. Конкурс учрежден в 2015 году Некоммерческим партнерством «Центр развития общественных коммуникаций». Его цель — содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

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