На развитие городского транспорта в Казани за пять лет потратят 13 млрд рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Казани за пять лет – с 2019-го по 2024 год – на программу развития городского транспорта потратят 13 млрд рублей. Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров РТ.

«Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы («Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро на 2014-2024 г.», — прим. Т-и) составляют 24,7 млрд рублей», — говорится в документе.

Отмечается также, что в казанском метро к 2024 году планируют увеличить пассажиропоток до 27,2 млн человек. Кроме того, пассажиропоток автобусами должен составить 216,2 млн, троллейбусами – 27,1 млн, трамваями – 42 млн человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект нового Генплана Казани предусматривает строительство 26 новых станций метро. Новые станции планируют возвести на пересечении улиц Фучика и Ломжинская, на улице Сахарова неподалеку от ТЦ «Мега», на Мамадышском тракте рядом с поселком Константиновка, на Советской площади, у Арского кладбища и перед въездом на мост Миллениум со стороны улицы Вишневского.

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