В России начался монтаж оборудования для устойчивого Рунета

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Российские операторы связи начали установку оборудования, которое предназначено для реализации закона об устойчивой работе российского сегмента сети Интернет. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019», передает Радио Sputnik.

«Тестирование аппаратуры в одном из пилотных регионов начнется в конце сентября и займет несколько недель», – говорится в тексте сообщения.

По словам Жарова, перед установкой оборудования операторы связи и производители устройств совместно со специалистами Роскомнадзора, ФСБ и ФСО проведут техническую проверку и оценят влияние нового оборудования на трафик. Также будет тщательно проанализирована работа серверов, после чего всю систему протестируют «в боевом режиме».

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