Алексей Песошин встретился с новым главой агентства «Татмедиа», пожелав успехов в новой должности

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел рабочую встречу с новым руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым, поздравив его с назначением на должность. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Глава Правительства РТ поздравил Айдара Салимгараева с назначением и пожелал успехов на новой ответственной должности», – говорится в сообщении.

Во встрече также принял участие руководитель Аппарата Президента Татарстана, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров.

Ранее Айдар Салимгараев возглавлял Информационно-аналитическое управление Президента Татарстана.

Айрат Зарипов был освобожден от должности главы агентства «Татмедиа» в связи с избранием депутатом Государственного Совета РТ VI созыва.

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