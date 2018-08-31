WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

24 сентября 2019, 19:13

Спорт

УНИКС проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Кубка Александра Гомельского

Рекомендуем

Спорт

УНИКС проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Кубка Александра Гомельского

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Завтра казанцы сыграют в матче за третье место с проигравшим во втором полуфинале, ЦСКА — «Промитеас».

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС сыграл в Москве в полуфинале Кубка Александра Гомельского с греческим «Олимпиакосом». Казанцы уступили двукратному победителю Евролиги лишь на последних секундах со счетом 66:70.

Из 12 розыгрышей Кубка Гомельского казанцы приняли участие в трех, включая нынешний.

Любопытно, что сегодня в полуфинале УНИКСу пришлось во второй раз за месяц играть с одним из грандов европейского баскетбола греческим «Олимпиакосом». На предсезонном сборе в Греции в Пирее, это портовый пригород Афин, казанцы победили хозяев со счетом 67:62. А год назад УНИКС и «Олимпиакос» играли на этом турнире в матче за третье место.

Что до сегодняшней встречи, то отметим в рядах казанцев греческого разыгрывающего Вангелиса Манцариса, в прошлом сезоне он играл как раз в «Олимпиакосе». После возвращения с чемпионата мира-2019 в Китае Манцарис успел присоединиться к УНИКСу на греческом сборе, приняв участие в двух последних спаррингах. А сегодня Манцарис вышел в стартовом составе казанцев вместе Дмитрием Узинским, Алексом Тайесом, Реймаром Морганом и Джамаром Смитом. Напомним, что Смит избран товарищами по команде капитаном УНИКСа в нынешнем сезоне.

Первая четверть осталась за УНИКСом, который очень здорово защищался. Только Смит сделал два перехвата подряд и завершил свои отрывы точными бросками, 6:2. Он же первым в игре попал из-за дуги, 10:4, вынудив наставника «Олимпиакоса» Дэвида Блата срочно взять тайм-аут. Из-под кольца казанцы тоже неплохо попадали, 14:6 от рук Тайеса. В ходе привычной для наставника УНИКСа Димитриса Прифтиса ротации (он был некогда помощником Блата в греческом «Арисе», резонно считая американского специалиста своим учителем) в первой четверти вошли в игру Костас Каймакоглу, Артем Клименко, Евгений Колесников, Эрик Макколлум и Хаукур Палссон. Каймакоглу забил второй трехочковый казанцев, 17:10.

Но вторая четверть столь же логично осталась за «Олимпиакосом». Опытнейший Василис Спанулис впервые вывел греков вперед дальним попаданием, 20:22. Некоторое время ни одной из команд не удавалось сделать решающий рывок, 27:24 после броска с фолом Маккаллума, 32:34 после еще одной «трехи» Спанулиса. И все же на большой перерыв команды ушли при счете 36:37, последний точный бросок в первой половине остался за «Олимпиакосом». Греки в этой четверти атаковали лучше казанцев.

И третья четверть осталась за «Олипиакосом». Греки выигрывали подбор, что давало им возможность снова атаковать. Правда, усилиями Смита УНИКС вновь вышел вперед, 43:42, это было третье попадание казанцев из-за дуги. Отметим четыре блок-шота Тайеса. Запомнился эффектный данк, бросок сверху Клименко, 47:47. К концу четверти греки ушли вперед на 8 очков, 48:56. А в начале последней десятиминутки УНИКС уступал уже 10 очков, 48:58. По четыре фола было в пассиве Колесникова и Тайеса.

Две с половиной минуты после начала последней четверти УНИКС не мог набрать ни одного очка, 48:61. Взрыв от Моргана, «треха» Смита 55:63. Казанцы организовали мощный рывок, 61:65 за 3-50 до конца основного времени. Защищался УНИКС просто здорово, чуть менее эффективными были атаки. Но в концовке греки выиграв щит, на две минуты зачехлили все атаки УНИКСа, не позволив казанцам ничего забить. Решающей стала последняя минута. Неспортивный фол греческого литовца Кузминскаса, 63:67 после штрафных Каймакоглу. Тут же Маккаллум реализует три штрафных, 66:67, играть еще целых 35 секунд. Но решающий подбор греков на чужом щите, 66:70. «Олимпиакос» взял реванш за поражение на своем паркете.

Завтра казанцы сыграют в матче за третье место с проигравшим во втором полуфинале, ЦСКА — «Промитеас». Отметим, что сегодня за УНИКС в зале ЦСКА болели экс-наставник казанцев Станислав Еремин, экс-капитан УНИКСа Сергей Быков и президент клуба Евгений Богачев.

УНИКС (Казань, Россия) — «Олимпиакос» (Афины, Греция) — 66:70 (17:12, 19:25, 12:19, 18:14).

Самые результативные: УНИКС — Смит (17), Маккаллум (11), Тайес (10); «Олимпиакос» — Принтезис (18), Пантер (14), Милутинов (10).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ольга Павлова: В Татарстане работают 234 бассейна, это является заслугой команды Президента РТ
Новости дня
20:45
На озере Изумрудном пройдут соревнования «Слет туристят» в честь Всемирного дня туризма

К участию приглашаются школьники с 1-го по 7 класс в составе команд из 4 человек со взрослым сопровождающим, а также молодые семьи с детьми до 11 лет.

20:28
Ольга Павлова: В Татарстане работают 234 бассейна, это является заслугой команды Президента РТ

В 2015 году на чемпионате мира по синхронному плаванию впервые выступил микс-дуэт, сегодня дисциплина претендует на попадание в олимпийскую программу.

20:08
В России отзывают более четырех тысяч автомобилей Mercedes-Benz
19:52
«Это вызов, а не технологический процесс»: Эксперты обсудили проблемы импортозамещения в России

Особенно интенсивно процессы импортозамещения идут в области фармацевтики, отметил Виталий Расницын.

19:36
На развитие городского транспорта в Казани за пять лет потратят 13 млрд рублей

Всего с 2014 года на эти цели выделят более 24 млрд рублей.

19:25
В России начался монтаж оборудования для устойчивого Рунета

Перед запуском системы операторы связи и производители устройств протестируют ее «в боевом режиме».

19:20
Алексей Песошин встретился с новым главой агентства «Татмедиа», пожелав успехов в новой должности

Президент РТ сегодня подписал указ о назначении Айдара Салимгараева руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

19:13
УНИКС проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Кубка Александра Гомельского

Завтра казанцы сыграют в матче за третье место с проигравшим во втором полуфинале, ЦСКА — «Промитеас».

19:00
В Казани после реставрации очередного объекта культурного наследия появился свой «янтарный домик»

Двухэтажный дворянский особняк на Жуковского, 12 богато украшен лепным декором и хранит память о трех годах проживания в нем писателя Фатиха Амирхана.

18:53
В Набережных Челнах до конца года появятся бассейн и футбольное поле

Министр спорта РТ назвал города и районы республики, где руководство проявляет заинтересованность в развитии спорта.

18:46
В театре Камала одну из ролей в спектакле сыграет непрофессиональный актер

Регистрация на всероссийский конкурс талантов «Народный театр» открылась в Камаловском театре.

18:34
Расположение и темпы развития региона привлекли OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет в Татарстан

В Татарстане в два раза быстрее растут темпы развития электронной коммерции, чем по всей России.

18:25
Участки автодорог Нурлаты – Акзигитово и Нурлаты – Городище в РТ отремонтированы на 18 млн рублей

Ремонт участков автодорог в Зеленодольском районе РТ проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

18:08
Коллективы двух больниц Татарстана получили машины за победу на спартакиаде

Соревнование между медицинскими командами проходят ежегодно уже 19 лет подряд.

18:04
Бесплатные музеи и концерт «Балкыш»: как в Казани отметят Международный день пожилых людей

В декаду пожилых людей для ветеранов республики будут организованы экскурсии на промышленные предприятия, где они трудились.

17:51
В Ростовской области задержали грузовик, перевозивший 1,5 тысячи кур из Татарстана

Грузовик с пернатыми был остановлен в Пролетарске из-за подложных документов у водителя.

17:50
Посетители выставки «Активное долголетие» в Казани получат консультации по дачной амнистии

Накануне декады пожилых людей в Казани организована выставка товаров и услуг для людей зрелого и старшего возраста.

17:43
Регистрация участников на Международный таможенный форум завершится 25 сентября

В мероприятии примут участие татарстанские компании ТАИФ и «Татспиртпром».

17:32
Безвозмездные субсидии на улучшение жилья получат 40 молодых семей из Татарстана

За последние 14 лет безвозмездную поддержку от государства получили почти 8 тыс. семей из РТ.

17:19
Развалюхи по цене элитного жилья: за обман клиентов на 100 млн в Казани судят «черных риелторов»

На скамье подсудимых – глава риелторской фирмы и ее заместитель, их обвиняют в мошенничестве на сто миллионов рублей.

17:14
Картина с Президентом РТ и 12 дней в КНР: в Казани открылась выставка «Китай в глазах татарстанцев»

В Национальном музее РТ представлены работы трех художников и одного фотографа из Татарстана, посвященные 70-летию образования КНР.

17:07
В Казани откроется «Школа одного дня» для интенсивного обучения намазу и азам ислама

В «Школу одного дня» уже записались 75 жителей Казани.

17:02
Духовность, экология и спорт: в Казани назвали победителей юбилейного конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ»

Юбилейные памятные знаки вручены в номинации «Лучшая реализация социальных и культурных проектов за 10 лет».

16:55
Сотрудник Лубянского колледжа представит Татарстан на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Ленар Фазлыев выступит в компетенции «Ландшафтный дизайн».

16:46
Минтруд РТ: Предпенсионеры Татарстана переобучаются на швей, поваров и охранников

На переобучение предпенсионеров в этом году в республике направлено около 98 млн рублей.

События