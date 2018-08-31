УНИКС проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Кубка Александра Гомельского

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС сыграл в Москве в полуфинале Кубка Александра Гомельского с греческим «Олимпиакосом». Казанцы уступили двукратному победителю Евролиги лишь на последних секундах со счетом 66:70.

Из 12 розыгрышей Кубка Гомельского казанцы приняли участие в трех, включая нынешний.

Любопытно, что сегодня в полуфинале УНИКСу пришлось во второй раз за месяц играть с одним из грандов европейского баскетбола греческим «Олимпиакосом». На предсезонном сборе в Греции в Пирее, это портовый пригород Афин, казанцы победили хозяев со счетом 67:62. А год назад УНИКС и «Олимпиакос» играли на этом турнире в матче за третье место.

Что до сегодняшней встречи, то отметим в рядах казанцев греческого разыгрывающего Вангелиса Манцариса, в прошлом сезоне он играл как раз в «Олимпиакосе». После возвращения с чемпионата мира-2019 в Китае Манцарис успел присоединиться к УНИКСу на греческом сборе, приняв участие в двух последних спаррингах. А сегодня Манцарис вышел в стартовом составе казанцев вместе Дмитрием Узинским, Алексом Тайесом, Реймаром Морганом и Джамаром Смитом. Напомним, что Смит избран товарищами по команде капитаном УНИКСа в нынешнем сезоне.

Первая четверть осталась за УНИКСом, который очень здорово защищался. Только Смит сделал два перехвата подряд и завершил свои отрывы точными бросками, 6:2. Он же первым в игре попал из-за дуги, 10:4, вынудив наставника «Олимпиакоса» Дэвида Блата срочно взять тайм-аут. Из-под кольца казанцы тоже неплохо попадали, 14:6 от рук Тайеса. В ходе привычной для наставника УНИКСа Димитриса Прифтиса ротации (он был некогда помощником Блата в греческом «Арисе», резонно считая американского специалиста своим учителем) в первой четверти вошли в игру Костас Каймакоглу, Артем Клименко, Евгений Колесников, Эрик Макколлум и Хаукур Палссон. Каймакоглу забил второй трехочковый казанцев, 17:10.

Но вторая четверть столь же логично осталась за «Олимпиакосом». Опытнейший Василис Спанулис впервые вывел греков вперед дальним попаданием, 20:22. Некоторое время ни одной из команд не удавалось сделать решающий рывок, 27:24 после броска с фолом Маккаллума, 32:34 после еще одной «трехи» Спанулиса. И все же на большой перерыв команды ушли при счете 36:37, последний точный бросок в первой половине остался за «Олимпиакосом». Греки в этой четверти атаковали лучше казанцев.

И третья четверть осталась за «Олипиакосом». Греки выигрывали подбор, что давало им возможность снова атаковать. Правда, усилиями Смита УНИКС вновь вышел вперед, 43:42, это было третье попадание казанцев из-за дуги. Отметим четыре блок-шота Тайеса. Запомнился эффектный данк, бросок сверху Клименко, 47:47. К концу четверти греки ушли вперед на 8 очков, 48:56. А в начале последней десятиминутки УНИКС уступал уже 10 очков, 48:58. По четыре фола было в пассиве Колесникова и Тайеса.

Две с половиной минуты после начала последней четверти УНИКС не мог набрать ни одного очка, 48:61. Взрыв от Моргана, «треха» Смита 55:63. Казанцы организовали мощный рывок, 61:65 за 3-50 до конца основного времени. Защищался УНИКС просто здорово, чуть менее эффективными были атаки. Но в концовке греки выиграв щит, на две минуты зачехлили все атаки УНИКСа, не позволив казанцам ничего забить. Решающей стала последняя минута. Неспортивный фол греческого литовца Кузминскаса, 63:67 после штрафных Каймакоглу. Тут же Маккаллум реализует три штрафных, 66:67, играть еще целых 35 секунд. Но решающий подбор греков на чужом щите, 66:70. «Олимпиакос» взял реванш за поражение на своем паркете.

Завтра казанцы сыграют в матче за третье место с проигравшим во втором полуфинале, ЦСКА — «Промитеас». Отметим, что сегодня за УНИКС в зале ЦСКА болели экс-наставник казанцев Станислав Еремин, экс-капитан УНИКСа Сергей Быков и президент клуба Евгений Богачев.

УНИКС (Казань, Россия) — «Олимпиакос» (Афины, Греция) — 66:70 (17:12, 19:25, 12:19, 18:14).

Самые результативные: УНИКС — Смит (17), Маккаллум (11), Тайес (10); «Олимпиакос» — Принтезис (18), Пантер (14), Милутинов (10).

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