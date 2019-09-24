Уборку берегов в Тетюшском и Арском районах провели в рамках акции «Чистый берег»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Акция «Чистый берег» возобновилась в районах Татарстана. Уборку водоохранной зоны памятника природы «Лес Тукай-Кырлай» провели сотрудники заказника «Ашит» совместно с Новокырлайской школой Арского района РТ. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.





Эковолонтеры убрали 4,5 куб. метра хозяйственно-бытового мусора на площади 10 га.





В другом районе республики – Тетюшском – сотрудники заказника «Долгая поляна» организовали уборку берегов Волги, к ним присоединились преподаватели и группа студентов Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты. На площади 100 га было убрано 250 литров отходов.



«Акция еще пока не завершилась, уборка берегов также пройдет в других районах республики», – отмечает источник.

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