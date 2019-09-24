В Казани после реставрации очередного объекта культурного наследия появился свой «янтарный домик»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). После завершения первого этапа реставрации (фасадной части) выявленного объекта культурного наследия дома дворянки Л.А. Колодкиной, построенного в конце XIX века, центр Казани украсил собственный «янтарный домик». Так команда реставраторов про себя прозвала этот объект, расположенный на Жуковского, 12, правда, отнюдь не за его медово-солнечный цвет. Собственник архитектурной жемчужины в стиле модерн и архитектор-реставратор проекта Ирина Карпова презентовали сегодня первые итоги многолетней работы с памятником архитектуры.

«Первая задача стояла — восстановить здание, привести его в исторический вид. Предполагаем, что в нем смогут разместиться точки общепита. Здесь, в центре, много студентов, трафик хороший, туристов много. Возможно, здесь будет уместна функция коворкинга. Будем искать надежных партнеров, кто мог бы полноценно, эффективно и бережно использовать наше здание, увеличивать его привлекательность», — сказал Эдуард Колтун, чья компания владеет зданием с 2013 года.

Внутренние работы на объекте культурного наследия еще будут продолжаться. По ориентировочным оценкам, это займет около 3-4 месяцев. За это время предстоит воссоздать многочисленную лепнину интерьеров, которая перед началом работ была бережно снята и вывезена в реставрационные мастерские. Однако, как пояснила Ирина Карпова, лепной декор внутренних помещений придется изготавливать заново — по шаблонам, за которые будут приняты очищенные от краски, плесени и других наслоений аутентичные элементы. Сами подлинники к повторной установке уже непригодны.

«Мы прозвали его „янтарным домиком“, потому что дешевле было бы его янтарем облицевать, чем столько накачать растворов, сколько мы накачали, в усиление. Полностью здесь подведены новые фундаменты, ни одной стены не было живой — без трещин. Трещины были очень серьезные с раскрытием до 20 мм. На фасадах удалось в основном сохранить подлинный декор. По второму этажу процентов 87 — это подлинная сохранившаяся лепнина. На первом этаже ситуация была похуже — здесь процентов 60 подлинные элементы», — рассказала Ирина Карпова.

В работе над проектом реставрации здания участвовал и знаменитый на всю Россию специалист, под чьим руководством в Татарстане преобразились Троицкая церковь Свияжска и усадьба Боратынского в Казани, архитектор-реставратор Борис Лурье (ныне уже покойный).

К слову, жильцом дома с 1923-го по 1926 год был известный татарский писатель Фатых Амирхан. После завершения всех реставрационных работ собственник обещает установить на фасаде здания мемориальную табличку, которая была здесь в советские годы, но утрачена в 80-90-х годах прошлого века. Также Эдуард Колтун не исключает возможность организации небольшого мемориального уголка внутри здания. На музей-квартиру или полноценный музей писателя, говорит, не готов решиться.

Подробный репортаж о «янтарном доме» казанской дворянки Колодкиной, стены которого хранят память и об Амирхане, читайте на сайте «Событий».

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