(Набережные Челны, 24 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах до конца года появятся бассейн и футбольное поле, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на коллегии, посвященной подготовке республики к летней Олимпиаде в Токио.

Министр спорта РТ, выступая перед собравшимися, отметил, что в Татарстане в последние годы уделяется большое внимание созданию современной спортивной инфраструктуры в городах и районах, Однако без встречной инициативы этот процесс невозможен. Владимир Леонов назвал города и районы, где руководство проявляет заинтересованность в развитии спорта. Это Алькеевский, Сабинский, Тютюшинский, Бавлинский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Елабужский районы, а также города — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульма, Альметьевск.

При этом министр особо подчеркнул активную позицию администрации Набережных Челнов в поддержке как массового, так и спорта высоких достижений.

«Мы с Наилем Гамбаровичем (главой Автограда Наилем Магдеевым — прим. Т-и) постоянно на связи. Здесь работа над совершенствованием спортивной инфраструктуры ведется на постоянной основе. До конца года в Набережных Челнах будут введены в эксплуатацию два объекта: 50-метровый бассейн и футбольное поле с беговыми дорожками», — сообщил Леонов.

По его словам, существует также список спортивных сооружений, которые должны появиться в Автограде в ближайшие годы.

«Эти проекты не имеют пока стопроцентного финансового подтверждения. Но их необходимость ни у кого не вызывает сомнения, и они будут реализованы. Речь идет о двух крытых катках, дворце единоборств, центре художественной гимнастики, а также об открытии школы Галкиной-Самитовой по легкой атлетике. Должен решиться вопрос и по капитальному ремонту спортивной школы „Олимпийский“. Все эти объекты находятся в нашей „дорожной карте“, работа над включением их в актуальную повестку идет», — заявил министр.

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