Расположение и темпы развития региона привлекли OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет в Татарстан

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Развитие розничной онлайн-торговли в Татарстане и привлекательность региона для крупных торговых компаний OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет обсудили на заседании телевизионного клуба на тему «Розничная онлайн-торговля. Перспективы глобальные, национальные и региональные». В дискуссии принял участие министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.



Татарстан привлекает крупных игроков рынка электронной торговли: компания Wildberries зарегистрировала дочернее предприятие в Зеленодольском районе, «Яндекс.Маркет» рассматривает возможность реализации крупного инвестпроекта в РТ, а OZON планирует открыть свой логистический центр в Татарстане уже в середине следующего года.





«Татарстан как регион с большим населением — это очень большой приоритет для нас. Если мы посмотрим на все логистические пути пересечения, центры сортировки и формирование большого ассортимента, то здесь это позволяет ускорить сроки доставки соседние регионы. Это логистический важный и опорный регион, с точки зрения дальнейшего движения на юг и на восток», — отметил вице-президент OZON по логистике Андрей Павлович.



Также представитель OZON уточнил, что все те условия, которые были созданы Правительством республики, сильно подталкивают компанию к тому, чтобы сделать быстрые шаги и бежать вперед к развитию онлайн-торговли в России.



В рамках дискуссии крупнейшие операторы интернет-магазинов рассказали о своем видении развития онлайн-торговли в республике, о компетенциях, которыми должен обладать производитель и предприниматель, чтобы быть успешным на этом рынке, и насколько государству выгодно развитие этого сектора экономики.





«Мы видим, что в России e-commerce (электронная коммерция — прим. Т-и) растет на 20% в год, а e-commerce Татарстана растет на 40%», — объяснил привлекательность региона для компании Яндекс.Маркет руководитель B2B платформы Группы компаний Яндекс.Маркет Илья Никаноров.



«Республика обладает экономическими ресурсами, чтобы построить здесь большой логистический комплекс. В первую очередь Татарстану это даст рабочие места, наша компания даст 5 тыс. рабочих мест. Плюс предпринимателям не нужно будет доставлять товары куда-то в Московскую область, это будет достаточно просто — довести товар до Зеленодольска, и мы его уже самостоятельно переправим на все наши склады, в зависимости от заказов», — рассказал об интересах размещения дочернего предприятия Wildberries в Татарстане директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.



Министр экономики РТ отметил, что систему поддержки интернет-торговли еще предстоит разработать: «Это для нас новый вызов. Мы отчасти были к нему готовы, но нам еще предстоит „заточить“ инструмент по поддержке интернет-торговли».



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