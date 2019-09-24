Коллективы двух больниц Татарстана получили машины за победу на спартакиаде

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Коллектив Детской республиканской клинической больницы и Мамадышской ЦРБ получили в подарок по машине от Министерства здравоохранения РТ за победу в спартакиаде медработников.

Команды больниц, занявших вторые и третьи места, Минздрав РТ наградил денежными призами.





Спортивные соревнования медработников и врачей проводятся с 2000 года.

Состязания проходят в 3 этапа: на первом проводятся предварительные соревнования в медучреждениях республики, на втором этапе проходят отборочные соревнования по всем видам программы Спартакиады. Финальные соревнования проходят в Казани.

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