В Ростовской области задержали грузовик, перевозивший 1,5 тысячи кур из Татарстана

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Пролетарске области задержали грузовик, перевозивший 1,5 тысячи кур из Татарстана, сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Ростовской области.

«Автомобиль, перевозивший птиц, был остановлен ветеринарно-полицейской группой. Согласно документам, 1400 кур-молодок водитель доставлял из Татарстана в Ярославскую область, однако водитель признался, что ехал в Тацинский район Ростовской области», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным ветеринарии области, в документах было указано 2000 голов пернатых.

Разбираться в ситуации будут специалисты ветеринарии региона.

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