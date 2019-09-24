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Татар-информ

24 сентября 2019, 23:02

Наука и образование

Воспитанники детских домов Татарстана стали лауреатами конкурса «Вернуть детство» в Саранске

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Наука и образование

Воспитанники детских домов Татарстана стали лауреатами конкурса «Вернуть детство» в Саранске

Татарстан на окружном фестивале по поддержке детских домов представляла делегация в составе 31 воспитанника и трех руководителей.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Воспитанники семи детских домов и двух школ-интернатов Татарстана стали лауреатами конкурса «Вернуть детство», сообщает Минобрнауки РТ.

В Саранске прошел Окружной фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». В нем приняли участие более 500 воспитанников образовательных организаций для детей-сирот из 13 субъектов ПФО. «Татарстан представляла делегация в составе 31 воспитанника и трех руководителей», – отмечается в сообщении министерства.

Татарстанцы стали лауреатами конкурса «Звезды детства» в номинациях «Вокал» и «Хореография», завоевали дипломы в конкурсе-выставке детского прикладного творчества «МастерОК» и успешно выступили на спартакиаде «Спортивный олимп Приволжья».

Фестиваль объединяет четыре конкурсных направления – окружную выставку прикладного творчества «МастерОК», интеллектуально-развивающую игру «Ума палата», конкурс детского творчества «Звезды детства» и спартакиаду «Спортивный олимп Приволжья», в рамках которой проходят соревнования по волейболу, мини-футболу, легкоатлетической эстафете, шашкам и настольному теннису. 

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