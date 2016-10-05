Бесплатные музеи и концерт «Балкыш»: как в Казани отметят Международный день пожилых людей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Целый ряд культурных и досуговых мероприятий пройдет в Казани в рамках празднования Международного дня пожилых людей. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В республике ко Дню пожилых людей будут организованы культурные и досуговые мероприятия. Это IV специализированная выставка товаров и услуг для людей зрелого и старшего возраста „Активное долголетие“, которая проходит с 24 по 28 сентября в Казани. 4 октября в КДЦ им.Ленина пройдет большой праздничный концерт лауреатов фестиваля „Балкыш“. С 2012 года в нем приняли участие более 80 тысяч пенсионеров. Лучшие творческие номера будут представлены на праздничном концерте», — сообщила она.

Зарипова напомнила, что каждый первый вторник месяца музеи республики открыты для бесплатного посещения для людей всех возрастов. 1 октября как раз будет вторник. Поэтому многие музеи приглашают в гости людей старших возрастных групп на тематические выставки.

«В преддверии 100-летия ТАССР в каждом районе будут организованы выставки, потому что социально-экономический потенциал каждого района, достижения в области культуры, социальной политики, экономики и промпроизводства — это заслуги людей старшего возраста. Нам очень важно показать своих героев, трудовые династии и всех людей, чьими силами происходило становление молодой республики. Благодаря старшему поколению создан тот экономический потенциал, который сегодня мы имеем и который позволяет Татарстану занимать лидирующие позиции в нашей стране. Также для ветеранов будут организованы экскурсии на промышленные предприятия, где они трудились», — отметила Зарипова.

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