На озере Изумрудном пройдут соревнования «Слет туристят» в честь Всемирного дня туризма

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В честь Всемирного дня туризма 29 сентября в 11.00 на озере Изумрудном Казань примет республиканское мероприятие «Слет Туристят». Об этом сообщают организаторы: ЦДОД «Заречье» и республиканская детская организация «Скауты Татарстана».

«Мероприятие реализуется в рамках проекта-победителя Фонда президентских грантов „Туристята. Поддержка детского туризма в Республике Татарстан“», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются школьники с 1-го по 7 класс в составе команд из 4 человек со взрослым сопровождающим, а также молодые семьи с детьми до 11 лет.

Участники будут соревноваться в велоэстафетах, подъеме по параллельным веревкам, навесной переправе, горизонтальной лестнице, 3Д-паутинке, на качающихся бревнах и петлях, в разведении костра, установке палатки и др. Победителей наградят дипломами и подарками. Регистрация команд — в 10.30.

Форма одежды — спортивная, участникам иметь при себе эмблему команды на правом рукаве, индивидуальные перчатки и сухой паек. Обязательно наличие списка команды и медицинских справок о допуске к соревнованиям, заверенных подписью школьного врача и печатью школы.

Участие бесплатное при обязательной регистрации по ссылке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.