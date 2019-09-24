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Татар-информ

24 сентября 2019, 18:46

Культура

В театре Камала одну из ролей в спектакле сыграет непрофессиональный актер

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Культура

В театре Камала одну из ролей в спектакле сыграет непрофессиональный актер

Регистрация на всероссийский конкурс талантов «Народный театр» открылась в Камаловском театре.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В театра им. Г. Камала открылась регистрация на всероссийский конкурс талантов «Народный театр», по итогам которого выберут одного непрофессионального артиста. Самый удачливый сыграет одну из ролей в спектакле на сцене, сообщает пресс-служба театра.

«Любой непрофессиональный артист может пройти кастинг, на который поступило уже около 60 заявок. По итогам конкурса мы выберем одного участника, который сыграет одну из ролей на сцене», — отметили в пресс-службе.

Кастинги пройдут в Казани и еще в семи городах России. В театре Камала отбор актеров состоится 8 и 9 октября.

По итогам конкурса будет выбран победитель, который выступит в декабре перед зрителями и экспертами на большой сцене вместе с профессиональной труппой.


 

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