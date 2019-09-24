В Актанышском районе капитально отремонтированы две многоэтажки за 9 млн рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Актанышском районе в текущем году отремонтированы два многоквартирных жилых здания в селе Актаныш — дом № 104 по улице 30 лет Победы и дом № 32 по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.



Ремонт состоялся в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Татарстана.



Строители выполнили 12 видов работ на общую сумму 9,3 млн рублей, в том числе обновили системы теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. Также выполнен ремонт подъездов и фасадов.

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