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Татар-информ

24 сентября 2019, 17:14

Культура

Картина с Президентом РТ и 12 дней в КНР: в Казани открылась выставка «Китай в глазах татарстанцев»

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Культура

Картина с Президентом РТ и 12 дней в КНР: в Казани открылась выставка «Китай в глазах татарстанцев»

Фото: архив/Михаил Захаров

В Национальном музее РТ представлены работы трех художников и одного фотографа из Татарстана, посвященные 70-летию образования КНР.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Генеральное консульство КНР в Казани открыло выставку, посвященную 70-летию образования КНР, под названием «Китай в глазах татарстанцев». В экспозиции представлены работы трех художников и одного фотографа, на одной из которых изображен Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии Генконсульства КНР в Казани, а также фото индустриальной архитектуры Шанхая.

На выставке представлено около 40 картин и 30 фотографий, которые создавали художники и фотографы Татарстана во время поездки в Китай в июле 2019 года.  

«1 октября мы будем праздновать 70-летие КНР в Китае, а также 2 октября исполнится 70 лет со дня установления дипломатических отношений Китая и России. Отношения между государствами во многом зависят от близости народов, а близость народов во многом зависит от понимания души друг друга. Выставка — это искусство, а оно не знает границ. Надеюсь, через эту выставку татарстанцы смогут частично познакомиться с Китаем», — отметил генконсул КНР У Инцинь. Поездка художников из РТ была организована Генконсульством КНР в Казани.

«После открытия в Казани Генконсульства КНР наши отношения усилились, особенно в культурном плане. Это и гастроли нашего симфонического оркестра в Харбине, и посещение нашими художниками плэнера в Китае. Надеемся, что наши выставочные проекты будут случаться все чаще. Также у нас есть общие планы на следующий год, год столетия ТАССР с нашими китайскими друзьями», — заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Делегация из Казани состояла из члена-корреспондента Российской академии художеств (РАХ) Фирината Халикова, стажера РАХ Полины Илюшкиной, выпускника академии Сергея Царева и фотографа Сергея Красикова.

«Здесь 30 моих работ, которые я сделал в четырех городах за пять перелетов. Мы побывали в 28 ресторанах и три дня провели на корабле. Вставали мы в 6 утра, ребята рисовали, я фотографировал, и так в течение 12 дней. Самая главная работа здесь для меня — это фото Шанхая с его столичным лоском, оригинальной архитектурой. Этот город архитектурно интереснее глубинок, которые мы посетили в Китае», — поделился фотограф Сергей Красиков.

Художники посетили китайские города Чунцин, Улон, Фэнду, Фэнцзе, Ичан, Ухань и Шанхай. В том числе они побывали в художественных университетах и галереях Чунцина и Ухани, а также встретились с художниками и преподавателями художественных университетов в Чунцине и Ухани. 

«У меня здесь представлено около 24 картин. Мы путешествовали по Китаю 12 дней, и все это время мы творили. Центральная работа — торжественное открытие Генконсульства КНР в Казани, на ней изображен Президент РТ Рустам Минниханов, генконсул КНР У Инцин, посол КНР и чрезвычайный посол РФ Тимохин», — сказала художница Полина Илюшкина.

В ходе круиза по реке Янцзы художники и фотограф посетили храмы городов Фэнду и Фэнцзе, «Золотые три ущелья», включая Цютан, Уся, Дицуй, плотину крупнейшей в мире ГЭС «Три Ущелья» близ Ичана.

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