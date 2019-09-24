WORLDSKILLS - 2019

Òàòàð-èíôîðì

24 ñåíòÿáðÿ 2019, 17:02

Îáùåñòâî

Äóõîâíîñòü, ýêîëîãèÿ è ñïîðò: â Êàçàíè íàçâàëè ïîáåäèòåëåé þáèëåéíîãî êîíêóðñà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Äóõîâíîñòü, ýêîëîãèÿ è ñïîðò: â Êàçàíè íàçâàëè ïîáåäèòåëåé þáèëåéíîãî êîíêóðñà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»

Ôîòî: tatarstan.ru

Þáèëåéíûå ïàìÿòíûå çíàêè âðó÷åíû â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ çà 10 ëåò».

(Êàçàíü, 24 ñåíòÿáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Â Êàçàíè ñåãîäíÿ ïîäâåëè èòîãè Õ Êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» â Òàòàðñòàíå. Â ÷åñòü þáèëåÿ êîíêóðñà Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è ïåðâûé èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Ðàâèëü Ìàãàíîâ âðó÷èëè ïàìÿòíûå çíàêè ìíîãîêðàòíûì ïîáåäèòåëÿì.

«Ìû ïîäâîäèì èòîãè äåñÿòîãî, þáèëåéíîãî, êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå êîìïàíèÿ “ËÓÊÎÉË” ïðîâîäèò â Òàòàðñòàíå. Ñåãîäíÿ ìû íàãðàæäàåì òåõ, êòî çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ÷àùå äðóãèõ çàâîåâûâàë ãðàíòû. Ýòî ëþäè, êîòîðûå íå ðàâíîäóøíû ê òîìó, ÷òî òâîðèòñÿ âîêðóã íèõ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, è èì íèçêèé ïîêëîí», – ñêàçàë íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè Ðàâèëü Ìàãàíîâ.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð² X ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° ÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸ ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² ÐžÐÐž &quot;Ð Ð˜Ð¢Ð­Ðš&quot; Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Þáèëåéíûå ïàìÿòíûå çíàêè â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ çà 10 ëåò» áûëè âðó÷åíû ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ «Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè» ïî ÐÒ, Ðåñïóáëèêàíñêîìó îáùåñòâåííîìó äâèæåíèþ «Òàòàðñòàí – Íîâûé âåê» – «Òàòàðñòàí – ßíà ãàñûð», Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Æåì÷óæèíà Òàòàðñòàíà», Ðåñïóáëèêàíñêîìó ñîâåòó Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÐÒ, áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó «Àê Áàðñ Ñîçèäàíèå», Ðåãèîíàëüíîé ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÐÒ «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê».

Â ýòîì ãîäó íà êîíêóðñ ïîñòóïèëî 766 çàÿâîê è îïðåäåëåíî 153 ïîáåäèòåëÿ. Çàÿâêè ðàññìàòðèâàëèñü ïî òðåì íîìèíàöèÿì: «Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà», «Ýêîëîãèÿ» è «Ñïîðò».

Àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè «Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà» íàãðàäèëè Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÐÒ Ôàðèä Ìóõàìåòøèí è çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ÎÎÎ «ÐÈÒÝÊ» – äèðåêòîð ÒÏÏ «ÒàòÐÈÒÝÊíåôòü» Íèêîëàé Íåôåäîâ.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð² X ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° ÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸ ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² ÐžÐÐž &quot;Ð Ð˜Ð¢Ð­Ðš&quot; Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

«Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî êîíêóðñà íà÷àëàñü 10 ëåò íàçàä. È ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ÷èñëî íîìèíàöèé è ñðåäñòâ íà äîñòèæåíèå öåëåé. Òî, ÷òî êîìïàíèÿ “ËÓÊÎÉË” ïîääåðæèâàåò ñîöèàëüíûå ïðîåêòû – áîëüøîå, âàæíîå è áëàãîðîäíîå äåëî», – îòìåòèë Ôàðèä Ìóõàìåòøèí.

Íèêîëàé Íåôåäîâ äîáàâèë, ÷òî äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ «ÐÈÒÝÊ» Òàòàðñòàí – îäèí èç êëþ÷åâûõ ðåãèîíîâ. «Âîò óæå áîëåå 20 ëåò íàøå îáùåñòâî çàíèìàåòñÿ ñâîèì ïðîèçâîäñòâîì íåïîñðåäñòâåííî â ðåñïóáëèêå. È âñå ýòè ãîäû ìû ÷óâñòâóåì ïîääåðæêó êàê ìóíèöèïàëüíûõ, òàê è ðåñïóáëèêàíñêèõ âëàñòåé. Êîíêóðñ ïîëó÷èë øèðîêóþ èçâåñòíîñòü â Òàòàðñòàíå è ïîèñòèíå ñòàë íàðîäíûì. Çà òî âðåìÿ, ÷òî îí ñóùåñòâóåò, ñîòíè ïðîåêòîâ áûëè ðåàëèçîâàíû. Óâåðÿþ, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî», – äîáàâèë îí.

Â íîìèíàöèè «Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà» àáñîëþòíûìè ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû ïðîåêòû «Âî èìÿ äîáðà è ìèëîñåðäèÿ» (ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àäàïòàöèè è ñàìîðåàëèçàöèè ëþäåé ñ ÎÂÇ) èñïîëêîìà Ñóí÷åëååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àêñóáàåâñêîãî ðàéîíà; «Ñåðäöå äëÿ æèçíè» (ñîçäàíèå óñëîâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ëþäåé ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè) Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè «Øàòëûê» Çàèíñêîãî ðàéîíà; «Íàðîäíûé òåàòð» (îòêðûòèå òåàòðàëüíîé ñòóäèè äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé) ÍÏ «Êóëüòóðíûé àëüÿíñ» Êàçàíè.

Âðó÷àÿ íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Ýêîëîãèÿ», ìèíèñòð ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÒ Àëåêñàíäð Øàäðèêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ýòî ëþäè, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà îêðóæàþùåãî ìèðà, è îíè ìíîãîå äåëàþò äëÿ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè».

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð² X ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÑÐ° ÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸ ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² ÐžÐÐž &quot;Ð Ð˜Ð¢Ð­Ðš&quot; Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐµ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Â ýòîé íîìèíàöèè àáñîëþòíàÿ ïîáåäà äîñòàëàñü äåòñêîìó ñàäó ¹ 9 «Åëî÷êà» Íóðëàòñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ïðèðîäíàÿ ìîçàèêà»; èñïîëêîìó Êàðãàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×èñòîïîëüñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ðåàêöèîíûé ïàðê “Êèçëýó”» (ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ); Àäàåâñêîìó ñåëüñêîìó äîìó êóëüòóðû Àêòàíûøñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «×èñòûé ðîäíèê» (áëàãîóñòðîéñòâî ðîäíèêà è îðãàíèçàöèÿ âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ).

Âèöå-ïðåìüåð ÐÒ Ëåéëà Ôàçëååâà è ãåíäèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «ËÓÊÎÉË» Èãîðü Áåêåòîâ íàãðàäèëè àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè «Ñïîðò». Íàãðàäû ïîëó÷èëè èñïîëêîì Åêàòåðèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâîøåøìèíñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ñ÷àñòëèâûé ðåáåíîê – çäîðîâûé ðåáåíîê» (îáóñòðîéñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê); äåòñàä «Ëåáåäóøêà» Òóêàåâñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ìû ñî ñïîðòîì íà òû!» (ñîçäàíèå åäèíîãî çäîðîâüåñáåðåãàþùåãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé); Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ìåíçåëèíñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Äåòè äîæäÿ», íàïðàâëåííîãî íà ïîääåðæêó äåòåé ñ àóòèçìîì.

«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü “ËÓÊÎÉË” çà òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Òàòàðñòàíà. Âìåñòå ìû ðåàëèçóåì ñàìûå ÿðêèå ïðîåêòû, äàðèì ðàäîñòü ëþäÿì è òâîðèì äîáðî», – çàÿâèëà Ëåéëà Ôàçëååâà.

Èãîðü Áåêåòîâ ñîîáùèë, ÷òî «Ñïîðò» ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïîïóëÿðíûõ íîìèíàöèé êîíêóðñà ñðåäè òàòàðñòàíöåâ. Â ýòîì ãîäó íà ïîáåäó â ýòîé íîìèíàöèþ ïðåòåíäîâàëî 177 ïðîåêòîâ, èç êîòîðûõ 37 ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. «Òàòàðñòàí ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñïîðòèâíûõ ëèäåðîâ ñðåäè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ. Ðàäû, ÷òî ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå â ýòîé íîìèíàöèè, âíîñÿò âêëàä â ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè», – ïðîäîëæèë îí.

Â Òàòàðñòàíå êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ÎÎÎ «ÐÈÒÝÊ» (äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË) ïðîõîäèò ñ 2010 ãîäà ïðè ïîääåðæêå Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè. Åãî öåëü – ïîääåðæêà èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè àêòóàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.

Ñ 2010 ãîäà íà ïîääåðæêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ðåñïóáëèêè êîìïàíèåé «ÐÈÒÝÊ» è áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «ËÓÊÎÉË» áûëî èíâåñòèðîâàíî áîëåå 245 ìëí ðóáëåé. Âñåãî çà 10 ëåò íà êîíêóðñ ïîäàíî 6840 çàÿâîê, îïðåäåëåíî 1406 ïîáåäèòåëåé. Ãðàíòîâûé ôîíä êîíêóðñà â òåêóùåì ãîäó ñîñòàâëÿåò 25 ìëí ðóáëåé. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ñîòðóäíèê Ëóáÿíñêîãî êîëëåäæà ïðåäñòàâèò Òàòàðñòàí íà ÷åìïèîíàòå «Àáèëèìïèêñ» â Ìîñêâå
Íîâîñòè äíÿ
17:32
Áåçâîçìåçäíûå ñóáñèäèè íà óëó÷øåíèå æèëüÿ ïîëó÷àò 40 ìîëîäûõ ñåìåé èç Òàòàðñòàíà

Çà ïîñëåäíèå 14 ëåò áåçâîçìåçäíóþ ïîääåðæêó îò ãîñóäàðñòâà ïîëó÷èëè ïî÷òè 8 òûñ. ñåìåé èç ÐÒ.

17:19
Ðàçâàëþõè ïî öåíå ýëèòíîãî æèëüÿ: çà îáìàí êëèåíòîâ íà 100 ìëí â Êàçàíè ñóäÿò «÷åðíûõ ðèåëòîðîâ»

Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ – ãëàâà ðèåëòîðñêîé ôèðìû è åå çàìåñòèòåëü, èõ îáâèíÿþò â ìîøåííè÷åñòâå íà ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

17:14
Êàðòèíà ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÒ è 12 äíåé â ÊÍÐ: â Êàçàíè îòêðûëàñü âûñòàâêà «Êèòàé â ãëàçàõ òàòàðñòàíöåâ»

Â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå ÐÒ ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû òðåõ õóäîæíèêîâ è îäíîãî ôîòîãðàôà èç Òàòàðñòàíà, ïîñâÿùåííûå 70-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÍÐ.

17:07
Â Êàçàíè îòêðîåòñÿ «Øêîëà îäíîãî äíÿ» äëÿ èíòåíñèâíîãî îáó÷åíèÿ íàìàçó è àçàì èñëàìà

Â «Øêîëó îäíîãî äíÿ» óæå çàïèñàëèñü 75 æèòåëåé Êàçàíè.

17:02
Äóõîâíîñòü, ýêîëîãèÿ è ñïîðò: â Êàçàíè íàçâàëè ïîáåäèòåëåé þáèëåéíîãî êîíêóðñà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»

Þáèëåéíûå ïàìÿòíûå çíàêè âðó÷åíû â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ çà 10 ëåò».

16:55
Ñîòðóäíèê Ëóáÿíñêîãî êîëëåäæà ïðåäñòàâèò Òàòàðñòàí íà ÷åìïèîíàòå «Àáèëèìïèêñ» â Ìîñêâå

Ëåíàð Ôàçëûåâ âûñòóïèò â êîìïåòåíöèè «Ëàíäøàôòíûé äèçàéí».

16:46
Ìèíòðóä ÐÒ: Ïðåäïåíñèîíåðû Òàòàðñòàíà ïåðåîáó÷àþòñÿ íà øâåé, ïîâàðîâ è îõðàííèêîâ

Íà ïåðåîáó÷åíèå ïðåäïåíñèîíåðîâ â ýòîì ãîäó â ðåñïóáëèêå íàïðàâëåíî îêîëî 98 ìëí ðóáëåé.

16:41
Ïî÷òè ñòî îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ «Òî÷êà ðîñòà» íà÷èíàþò ðàáîòó â Òàòàðñòàíå

Â øêîëàõ, â êîòîðûõ ïîÿâèëèñü òàêèå öåíòðû, îáíîâèëè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, çàêóïèëè íîâîå îáîðóäîâàíèå.

16:33
Àãåíòñòâî ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ: Â ÐÒ ñîçäàíà ëó÷øàÿ èíôðàñòðóêòóðà äëÿ ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé

Îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ ðåñïóáëèêàíñêèìè êîìïàíèÿìè è ïëàíèðóåò ðàçâèâàòü òåõíîëîãèè â Ðîññèè è çà ðóáåæîì.

16:31
Êîîïåðàòîðû èç Òàòàðñòàíà ñòàëè ïðèçåðàìè ÕÕ Êóáêà Ðîññèè ïî õëåáîïå÷åíèþ â Êàëóãå

Íàãðàäû âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé õëåá Ðîññèè – 2019» ïîëó÷èëè êîîïåðàòîðû Àêòàíûøñêîãî è Ðûáíî-Ñëîáîäñêîãî ðàéîíîâ ÐÒ.

16:18
Êàçàíñêèé òåïëîõîä «Ìàêñèì Ãîðüêèé» áóäåò âîçðîæäàòü ðå÷íîé òóðèçì ïî Åíèñåþ

Ê ìåñòó íîâîé ñëóæáû ñóäíî äîáèðàëîñü ñåâåðíûì ïóòåì, ïðåîäîëåâ ðàññòîÿíèå â 6 òûñ. êèëîìåòðîâ.

16:07
Â Áóãóëüìå äâå ïîäðóãè íàäðóãàëèñü íàä 19-ëåòíèì ïàðíåì è ñíÿëè ýòî íà âèäåî

Çëîóìûøëåííèöû ïûòàëèñü âûìîãàòü ó þíîøè äåíüãè, à çà îòêàç, ñîâåðøèëè íàä íèì íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ è ãðîçèëèñü ðàñïðîñòðàíèòü çàïèñü â ñåòè.

16:04
Âëàäèìèð Ëåîíîâ: Â ðåçåðâå îëèìïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè 38 òàòàðñòàíöåâ

Òàòàðñòàíñêèå ñïîðòñìåíû ó÷àñòâîâàëè â áîëåå 500 ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è çàâîåâàëè 300 ìåäàëåé.

15:54
Çà ïîëãîäà ïîðòôåëü ÌÔÎ â Òàòàðñòàíå âûðîñ íà òðåòü

×èñëî ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé â ÐÒ ñîêðàòèëîñü íà 17% çà ñ÷åò óõîäà íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, îòìåòèëè â Íàöáàíêå ÐÒ.

15:48
Æèòåëåé ÐÒ îæèäàþò õîëîäà, ñíåã è ãîëîëåäèöà

25 ñåíòÿáðÿ â ðåñïóáëèêå áóäåò îáëà÷íàÿ ïîãîäà ñ ïðîÿñíåíèÿìè.

15:48
Àìèíîâ î íàçíà÷åíèè Ñàëèìãàðàåâà: ñäåëàíà ñòàâêà íà ïðîôåññèîíàëà îòðàñëè

Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàçíà÷èë Àéäàðà Ñàëèìãàðàåâà íîâûì ðóêîâîäèòåëåì «Òàòìåäèà».

15:40
ÂÒÁ óëó÷øàåò óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ÀÏÊ
15:35
Ïî ñòàòüå «Óáèéñòâî» çàâåäåíî äåëî ïîñëå ïðîïàæè êàçàíñêîé øêîëüíèöû, óøåäøåé èç äîìà â òàïî÷êàõ

17 ñåíòÿáðÿ 14-ëåòíÿÿ äåâî÷êà âûáåæàëà èç êâàðòèðû è ïðîïàëà, íà ñëåäóþùèé äåíü çàÿâëåíèå îá èñ÷åçíîâåíèè øêîëüíèöû ïîñòóïèëî â ïîëèöèþ.

15:30
Ýêñïåðò íàçâàë ìàëîâåðîÿòíûì ïåðåõîä Huawei íà ÎÑ, ðàçðàáàòûâàåìóþ â Èííîïîëèñå

Êèòàéñêàÿ êîìïàíèÿ ñïîñîáíà íàéòè ñâîå ðåøåíèå, óâåðåí ïðåçèäåíò Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ðóññîôò».

15:25
Äèðåêòîðà êàçàíñêîé ôèðìû îøòðàôîâàëè çà óêëîíåíèå îò ïî÷òè 10 ìëí ðóáëåé òàìîæåííûõ ïëàòåæåé

Ñóä îøòðàôîâàë äèðåêòîðà äâóõ ôèðì íà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

15:24
Âëàñòè Èííîïîëèñà ïîîáåùàëè óñòàíîâèòü ïî÷òîìàòû â êàæäîì ïîäúåçäå

Ïî÷òîìàòû OZON ïîÿâÿòñÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ÈÒ-ãîðîäà Òàòàðñòàíà.

15:15
Â 2020 ãîäó â Àðñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà îòêðîåòñÿ íîâûé êîðïóñ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà

Ïàöèåíòû èíòåðíàòà ñî ñëåäóþùåãî ãîäà íà÷íóò ðàçâèâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî óõîäà è ïðîæèâàíèÿ.

15:08
Òàòàðñòàí áîëåå ÷åì â äâà ðàçà óâåëè÷èë ðåçåðâû íà ñëó÷àé êðóïíîìàñøòàáíûõ ×Ñ

Îáúåì ôîíäà ñîñòàâèë 5,61 ìëðä ðóáëåé.

15:05
Â Òàòàðñòàíå ïîëèöèÿ âû÷èñëèëà ïîäðîñòêîâ, ïðè÷èñëÿâøèõ ñåáÿ ê äâèæåíèþ «êîëóìáàéíåðîâ»

Â ñåíòÿáðå ïîëèöåéñêèì óäàëîñü ïðåñå÷ü ìàññîâîå óáèéñòâî â îäíîé èç øêîë Êèðîâà.

14:50
ÂÒÁ óëó÷øèò óñëîâèÿ ïî íàêîïèòåëüíîìó ñ÷åòó «Êîïèëêà»
Ñîáûòèÿ