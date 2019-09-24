Äóõîâíîñòü, ýêîëîãèÿ è ñïîðò: â Êàçàíè íàçâàëè ïîáåäèòåëåé þáèëåéíîãî êîíêóðñà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»

(Êàçàíü, 24 ñåíòÿáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Â Êàçàíè ñåãîäíÿ ïîäâåëè èòîãè Õ Êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» â Òàòàðñòàíå. Â ÷åñòü þáèëåÿ êîíêóðñà Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è ïåðâûé èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Ðàâèëü Ìàãàíîâ âðó÷èëè ïàìÿòíûå çíàêè ìíîãîêðàòíûì ïîáåäèòåëÿì.
«Ìû ïîäâîäèì èòîãè äåñÿòîãî, þáèëåéíîãî, êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå êîìïàíèÿ “ËÓÊÎÉË” ïðîâîäèò â Òàòàðñòàíå. Ñåãîäíÿ ìû íàãðàæäàåì òåõ, êòî çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ÷àùå äðóãèõ çàâîåâûâàë ãðàíòû. Ýòî ëþäè, êîòîðûå íå ðàâíîäóøíû ê òîìó, ÷òî òâîðèòñÿ âîêðóã íèõ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, è èì íèçêèé ïîêëîí», – ñêàçàë íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè Ðàâèëü Ìàãàíîâ.
Þáèëåéíûå ïàìÿòíûå çíàêè â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ çà 10 ëåò» áûëè âðó÷åíû ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ «Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè» ïî ÐÒ, Ðåñïóáëèêàíñêîìó îáùåñòâåííîìó äâèæåíèþ «Òàòàðñòàí – Íîâûé âåê» – «Òàòàðñòàí – ßíà ãàñûð», Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Æåì÷óæèíà Òàòàðñòàíà», Ðåñïóáëèêàíñêîìó ñîâåòó Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÐÒ, áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó «Àê Áàðñ Ñîçèäàíèå», Ðåãèîíàëüíîé ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÐÒ «Ñîçâåçäèå – Éîëäûçëûê».
Â ýòîì ãîäó íà êîíêóðñ ïîñòóïèëî 766 çàÿâîê è îïðåäåëåíî 153 ïîáåäèòåëÿ. Çàÿâêè ðàññìàòðèâàëèñü ïî òðåì íîìèíàöèÿì: «Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà», «Ýêîëîãèÿ» è «Ñïîðò».
Àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè «Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà» íàãðàäèëè Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÐÒ Ôàðèä Ìóõàìåòøèí è çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ÎÎÎ «ÐÈÒÝÊ» – äèðåêòîð ÒÏÏ «ÒàòÐÈÒÝÊíåôòü» Íèêîëàé Íåôåäîâ.
«Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî êîíêóðñà íà÷àëàñü 10 ëåò íàçàä. È ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ÷èñëî íîìèíàöèé è ñðåäñòâ íà äîñòèæåíèå öåëåé. Òî, ÷òî êîìïàíèÿ “ËÓÊÎÉË” ïîääåðæèâàåò ñîöèàëüíûå ïðîåêòû – áîëüøîå, âàæíîå è áëàãîðîäíîå äåëî», – îòìåòèë Ôàðèä Ìóõàìåòøèí.
Íèêîëàé Íåôåäîâ äîáàâèë, ÷òî äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ «ÐÈÒÝÊ» Òàòàðñòàí – îäèí èç êëþ÷åâûõ ðåãèîíîâ. «Âîò óæå áîëåå 20 ëåò íàøå îáùåñòâî çàíèìàåòñÿ ñâîèì ïðîèçâîäñòâîì íåïîñðåäñòâåííî â ðåñïóáëèêå. È âñå ýòè ãîäû ìû ÷óâñòâóåì ïîääåðæêó êàê ìóíèöèïàëüíûõ, òàê è ðåñïóáëèêàíñêèõ âëàñòåé. Êîíêóðñ ïîëó÷èë øèðîêóþ èçâåñòíîñòü â Òàòàðñòàíå è ïîèñòèíå ñòàë íàðîäíûì. Çà òî âðåìÿ, ÷òî îí ñóùåñòâóåò, ñîòíè ïðîåêòîâ áûëè ðåàëèçîâàíû. Óâåðÿþ, ÷òî ýòî òîëüêî íà÷àëî», – äîáàâèë îí.
Â íîìèíàöèè «Äóõîâíîñòü è êóëüòóðà» àáñîëþòíûìè ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû ïðîåêòû «Âî èìÿ äîáðà è ìèëîñåðäèÿ» (ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ àäàïòàöèè è ñàìîðåàëèçàöèè ëþäåé ñ ÎÂÇ) èñïîëêîìà Ñóí÷åëååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àêñóáàåâñêîãî ðàéîíà; «Ñåðäöå äëÿ æèçíè» (ñîçäàíèå óñëîâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ëþäåé ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè) Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè «Øàòëûê» Çàèíñêîãî ðàéîíà; «Íàðîäíûé òåàòð» (îòêðûòèå òåàòðàëüíîé ñòóäèè äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé) ÍÏ «Êóëüòóðíûé àëüÿíñ» Êàçàíè.
Âðó÷àÿ íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Ýêîëîãèÿ», ìèíèñòð ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÒ Àëåêñàíäð Øàäðèêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ýòî ëþäè, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà îêðóæàþùåãî ìèðà, è îíè ìíîãîå äåëàþò äëÿ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè».
Â ýòîé íîìèíàöèè àáñîëþòíàÿ ïîáåäà äîñòàëàñü äåòñêîìó ñàäó ¹ 9 «Åëî÷êà» Íóðëàòñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ïðèðîäíàÿ ìîçàèêà»; èñïîëêîìó Êàðãàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×èñòîïîëüñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ðåàêöèîíûé ïàðê “Êèçëýó”» (ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ); Àäàåâñêîìó ñåëüñêîìó äîìó êóëüòóðû Àêòàíûøñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «×èñòûé ðîäíèê» (áëàãîóñòðîéñòâî ðîäíèêà è îðãàíèçàöèÿ âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ).
Âèöå-ïðåìüåð ÐÒ Ëåéëà Ôàçëååâà è ãåíäèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «ËÓÊÎÉË» Èãîðü Áåêåòîâ íàãðàäèëè àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè «Ñïîðò». Íàãðàäû ïîëó÷èëè èñïîëêîì Åêàòåðèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâîøåøìèíñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ñ÷àñòëèâûé ðåáåíîê – çäîðîâûé ðåáåíîê» (îáóñòðîéñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê); äåòñàä «Ëåáåäóøêà» Òóêàåâñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Ìû ñî ñïîðòîì íà òû!» (ñîçäàíèå åäèíîãî çäîðîâüåñáåðåãàþùåãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé); Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ìåíçåëèíñêîãî ðàéîíà çà ïðîåêò «Äåòè äîæäÿ», íàïðàâëåííîãî íà ïîääåðæêó äåòåé ñ àóòèçìîì.
«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü “ËÓÊÎÉË” çà òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Òàòàðñòàíà. Âìåñòå ìû ðåàëèçóåì ñàìûå ÿðêèå ïðîåêòû, äàðèì ðàäîñòü ëþäÿì è òâîðèì äîáðî», – çàÿâèëà Ëåéëà Ôàçëååâà.
Èãîðü Áåêåòîâ ñîîáùèë, ÷òî «Ñïîðò» ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïîïóëÿðíûõ íîìèíàöèé êîíêóðñà ñðåäè òàòàðñòàíöåâ. Â ýòîì ãîäó íà ïîáåäó â ýòîé íîìèíàöèþ ïðåòåíäîâàëî 177 ïðîåêòîâ, èç êîòîðûõ 37 ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. «Òàòàðñòàí ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñïîðòèâíûõ ëèäåðîâ ñðåäè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ. Ðàäû, ÷òî ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå â ýòîé íîìèíàöèè, âíîñÿò âêëàä â ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè», – ïðîäîëæèë îí.
Â Òàòàðñòàíå êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ÎÎÎ «ÐÈÒÝÊ» (äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË) ïðîõîäèò ñ 2010 ãîäà ïðè ïîääåðæêå Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè. Åãî öåëü – ïîääåðæêà èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè àêòóàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.
Ñ 2010 ãîäà íà ïîääåðæêó ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ðåñïóáëèêè êîìïàíèåé «ÐÈÒÝÊ» è áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «ËÓÊÎÉË» áûëî èíâåñòèðîâàíî áîëåå 245 ìëí ðóáëåé. Âñåãî çà 10 ëåò íà êîíêóðñ ïîäàíî 6840 çàÿâîê, îïðåäåëåíî 1406 ïîáåäèòåëåé. Ãðàíòîâûé ôîíä êîíêóðñà â òåêóùåì ãîäó ñîñòàâëÿåò 25 ìëí ðóáëåé.