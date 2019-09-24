Посетители выставки «Активное долголетие» в Казани получат консультации по дачной амнистии

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В преддверии декады пожилых людей сегодня в Казани открылась IV специализированная выставка товаров и услуг для людей зрелого и старшего возраста «Активное долголетие». Ее посетители могут получить консультации по дачной амнистии, оформлению пенсии, наследства, установлению инвалидности и обеспечению средствами реабилитации. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Выставка будет работать до 28 сентября, в ее работе принимают участие более 50 компаний, в числе которых медицинские учреждения, поставщики оборудования, производители товаров народного потребления, представители досуговых, культурных и образовательных центров. Здесь работают такие площадки, как „творческое долголетие“, „грамотное правовое долголетие“ и „спортивное долголетие“. Организована большая творческая выставка. Посетители могут пройти мастер-класс по изготовлению декоративных поделок», — рассказала она.

Эльмира Зарипова сообщила, что в этом году к проведению выставки активно подключились представители налоговой службы, службы кадастра, медико-социальной экспертизы, Росреестра, Пенсионного фонда и Регионального отделения Фонд социального страхования РФ по РТ. Они разъяснят посетителям выставки вопросы, связанные с дачной амнистией, оформлением земельных участков и наследства, пенсионным обеспечением, оформлением технических средств реабилитации и установлением инвалидности.

В рамках выставки в течение двух дней служба занятости населения Казани проведет ярмарку вакансий. Вниманию посетителей будет представлена информация о более 17 тыс. вакансиях, имеющихся в компьютерной базе. В работе ярмарки примут участие представители кадровых служб 30 предприятий и организаций города.

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