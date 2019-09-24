Регистрация участников на Международный таможенный форум завершится 25 сентября

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Регистрация участников на Международный таможенный форум, который пройдет в Москве 24-25 октября, завершится завтра, 25 сентября, сообщают организаторы. Онлайн-регистрация участников открыта на сайте форума.

«В 2019 году МТФ вновь станет местом встречи российских и зарубежных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении.

В рамках форума запланировано более 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков: пленарных заседаний, тематических сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, посвященных вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования.

Участники смогут обсудить ряд актуальных вопросов: как налажено взаимодействие центров электронного декларирования с таможенными постами фактического контроля; в чем преимущества технологии удаленного представления документов; какие ошибки возникают при заполнении ЭТД и другие.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в мероприятии примут участие татарстанские компании ТАИФ и «Татспиртпром».

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