В Нижнекамске отметили 112-летие со дня рождения пограничника Никиты Кайманова

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске сегодня отметили 112-летие со дня рождения пограничника Никиты Кайманова. Отважный пограничник в свое время стал символом изобретательности и несгибаемости русского солдата. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Бывший матрос и строитель родом из нижнекамского села в 1929-м выбрал военную стезю и к 1941 году стал профессиональным пограничником.



Именно «железный» Кайманов, как его называли в народе, в самом начале Великой Отечественной войны грамотно организовал оборону на заставе карело-финской границы. Бойцам удалось продержаться 19 суток против финской армии, которая к тому же использовала авиацию.





Когда потребовалось выйти из окружения, оставшиеся в живых пограничники пробили кольцо и пять суток по лесам и болотам уходили от врага в сторону советских частей – они преодолели 160 километров и дотащили на себе раненых товарищей.



Никита Кайманов также обеспечивал охрану знаменитой Тегеранской конференции, а уже после войны служил начальником погранотряда в Карелии, а также военным советником в Чехословакии. Затем жил в Москве – с женой Александрой Васильевной и сыном Федором.





Также вел активную переписку и нашел 130 из 146 боевых товарищей — участников обороны.



Улицы Кайманова есть в карельских городах Сортавале и Суоярви, а также в Нижнекамске. Здесь в местной школе открыт музей с личными вещами героя, а в родном селе Прости – памятник. Накануне годовщины пограничники запаса традиционно провели уборку мемориала в селе.





В этот день в Нижнекамске на улице имени героя состоялись митинг, концерт, ярмарка и музейные выставки под открытым небом.

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