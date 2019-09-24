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Татар-информ

24 сентября 2019, 17:32

Общество

Безвозмездные субсидии на улучшение жилья получат 40 молодых семей из Татарстана

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Общество

Безвозмездные субсидии на улучшение жилья получат 40 молодых семей из Татарстана

За последние 14 лет безвозмездную поддержку от государства получили почти 8 тыс. семей из РТ.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). 40 молодых семей республики в сентябре получат безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий, информирует пресс-служба Минмолодежи РТ.

Под действие программы «Обеспечение жильем молодых семей» в этом месяце попали представители 6 районов Татарстана — Сабинского, Бавлинского, Нижнекамского, Елабужского, а также городов Набережные Челны и Казань. За счет субсидирования молодые семьи смогут покрыть до 35% от стоимости жилья.

За последние 14 лет безвозмездная помощь была оказана 7840 молодым семьям из Татарстана на сумму более 4 млрд рублей. На республиканском уровне программа «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется при поддержке при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и позволяет приобрести жилье на первичном или вторичном рынке, а также завершить постройку жилого дома в сельской местности.

«В семье, особенно молодой семье, более важного вопроса, чем жилье, нет. Как правило, молодые семьи являются приобретателями первого в своей жизни жилья и не всегда имеют возможность накопить необходимую сумму — около 30% стоимости жилья — для внесения первоначального взноса», — отметил министр по делам молодежи Дамир Фаттахов. На помощь именно таким семьям и направлена молодежная жилищная программа.

Претендовать на безвозмездные субсидии может молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет. Она должна подтвердить свою платежеспособность и встать на учет в Исполнительном комитете по месту жительства.

Программу курирует Минмолодежи Республики Татарстан.

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