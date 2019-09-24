Агентство по технологическому развитию: В РТ создана лучшая инфраструктура для развития технологий

(Москва, 24 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Татарстана грамотно подошли к созданию инфраструктуры развития технологий. Этому способствует «Татнефтехиминвестхолдинг» и Машиностроительный кластер РТ, рассказал ИА «Татар-информ» первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов.

«Я считаю, инфраструктура в Татарстане лучшая в России или одна из лучших. Мое мнение — лучшая. Может быть, кто-то поспорит, но это так. Создана практически вся инфраструктура для быстрого внедрения технологий, как само нефтехимическое производство, так и производство новых материалов из нефтехимии для дальнейших переделов и производства конечной продукции в медицине, в машиностроении, в космосе, авиастроении, судостроении и так далее», — сказал он.

Агентство активно сотрудничает с республиканскими компаниями, положительно оценивает их инициативы. Но очень часто не хватает энергии и ресурсов направлению нефтехимии, продолжил эксперт. «Мы все-таки надеемся, что в направление нефтехимии мы сможем сформировать проектный офис, чтобы это была не только республиканская, а федеральная повестка», — сказал он.

Организация вместе с «Татнефтехиминвестхолдингом» должны сформировать партнерство, которое состоит не только из предприятий Татарстана, но и российских и зарубежных компаний. «Нам очень важно вовлекать переделы в других юрисдикциях, в частности, в Индии, где у нас уже есть успешный опыт трансфера российской технологии», — отметил Вадим Куликов.

АНО «Агентство по технологическому развитию» учреждено Правительством Российской Федерации в 2016 году.

Основная задача АНО «АТР» — содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.

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