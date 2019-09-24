Сотрудник Лубянского колледжа представит Татарстан на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Сотрудник Лубянского колледжа Ленар Фазлыев и студентка четвертого курса специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» Мария Антропова приняли участие в региональном этапе V национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом пишет газета «Трудовая слава».





По итогам соревнований Ленар Фазлыев завоевал «золото», Мария — четвертое место. Студенты тренируются под руководством замдиректора по АХЧ Наиля Серазетдинова.





Оба участника выполнили все строительные модули техзадания и отлично справились с поставленными задачами. Несмотря на сложность и тяжесть выполнения задания, Мария ни в чем не уступила своим соперникам, доведя свою работу до конца, однако совсем немного не добрала баллы до призового места.

В ноябре Ленар Фазлыев представит Татарстан уже в Москве на V национальном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Ландшафтный дизайн».

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