Почти сто образовательных центров «Точка роста» начинают работу в Татарстане

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане начинают работу образовательные центры «Точки роста» по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Минобра РТ.

Центры будут работать на базе 97 сельских школ в 43 муниципальных образованиях республики, через пять лет таких центров в РТ будет 300.

«Создание „Точек роста“ в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом „Современная школа“ (входит в нацпроект „Образование“)», — говорится в сообщении.

В школах, в которых появились такие центры, обновили материально-техническую базу, закупили новое оборудование. Это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», отметили в ведомстве.

Для работы в образовательных центрах летом этого года 146 учителей технологии сельских школ прошли повышение квалификации на базе детского технопарка «Кванториум» в Набережных Челнах.

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