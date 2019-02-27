Минтруд РТ: Предпенсионеры Татарстана переобучаются на швей, поваров и охранников

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предпенсионеры из Татарстана обучились востребованным на рынке труда профессиям швей, поваров, охранников, специалистов it-отрасли и другим. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«У нас появилась новая категория — предпенсионеры. Это мужчины с 1959-го по 1963 год рождения и женщины с 1964-го по 1968 год рождения. Им до назначения пенсии по возрасту осталось пять лет. Перед нами стоит задача по переобучению предпенсионеров. В республике проживает 126 тысяч работающих граждан предпенсионного возраста. Они стабильно работают, получают заработную плату. Если работодатель произвел какую-либо модернизацию или хочет поднять квалификационный уровень этих предпенсионеров, то мы окажем поддержку за счет средств федерального бюджета, и работодатель сам направит работников в организацию на обучение при условии, что у него нет задолженности по налогам», — проинформировала она.

Работодатели активно пользуются этой программой. Кроме того, люди предпенсионного возраста, находящиеся на свободном рынке труда, могут самостоятельно обратиться в центры занятости населения по месту жительства. Для них тоже будет организовано обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Главная задача, чтобы эта профессия позволила им в последующем изменить качество жизни, трудоустроиться и получать достойную заработную плату. На переобучение в республике направлено в этом году около 98 млн рублей, из них 88 млн рублей — средства федерального бюджета и 4 млн рублей — средства Татарстана.

«Обработаны заявки 117 работодателей, самостоятельно в службы занятости обратился 471 человек. В проекте участвуют государственные и муниципальные организации, активно подключились организации сферы культуры, учреждения здравоохранения и социальной защиты», — отметила Зарипова.

Активно по программе работают «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим», «Метроэлектротранс», «Таттехмедфарм», банки, Зеленодольский завод Горького, аэропорт «Казань», «Челны-бройлер» и другие предприятия. Большая группа швей была обучена для Кукморской швейной фабрики, также прошли обучение большие группы поваров охранников. В числе популярных направлений обучения специальность «машинист насосных установок», востребованы специалисты сферы IT.

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