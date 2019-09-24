В Татарстане проведут Единый день оказания бесплатной юридической помощи

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). 2 октября жители РТ смогут получить бесплатную юридическую помощь от специалистов «Ассоциации юристов России», информирует пресс-служба Минспорта республики.

«Единый День бесплатной юридической помощи будет приурочен ко Дню пожилого человека», — говорится в сообщении.

Консультация будет проводиться в течение всего рабочего дня — с 8.00 до 15.30 — в районах и городах Татарстана и с 9.00 до 16.30 — в Казани.

Места проведения мероприятий: региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия»; общественные приемные районных (городских) отделений партии, а также в центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения «Ассоциации юристов России».

Оказывать консультативную помощь жителям РТ будут специалисты следующих организаций: АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан», Нотариальная палата РТ, Минтруда республики, УФССП по РТ, ПФР по РТ, а также Адвокатская палата РТ, Конституционный суд Татарстана, Минюст РТ.

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