Владимир Леонов: В резерве олимпийской сборной России 38 татарстанцев

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В расширенный состав сборной России на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2020 года входит 38 спортсменов из Татарстана по 13 дисциплинам. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на коллегии Министерства спорта РТ, посвященной подготовке к ХXХll летним Олимпийским играм в Токио, которая проходит в Набережных Челнах.

«Татарстан в наибольшем составе представлен в плавании, велоспорте, легкой атлетике, настольном теннисе и бадминтоне», — сказал Леонов, добавив, что в резерве больше всего представителей Казани, Набережных Челнов, Бугульмы и других городов и районов.

Выступая перед собравшимися, министр спорта РТ отметил, что в текущем году в республике проведено 14 соревнований европейского и международного уровня, 35 чемпионатов и первенств России, 10 кубков России по разным видам спорта и более 800 соревнований республиканского уровня.

Татарстанские спортсмены участвовали в более 500 международных соревнованиях и завоевали 300 медалей. Количество представителей РТ в сборных страны остается стабильно высоким. В текущем году в сборные команды страны включены 383 спортсмена.

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