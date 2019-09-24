Развалюхи по цене элитного жилья: за обман клиентов на 100 млн в Казани судят «черных риелторов»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Ново-Савиновском районном суде Казани начался процесс по делу «черных риелторов». На скамье подсудимых две жительницы Казани – 37-летняя Лилия Мельникова и 36-летняя Мария Шергина. Их обвиняют в мошенничестве на сто миллионов.

По версии следствия, тандем образовался в 2015 году. Женщины открыли риелторскую фирму – Мельникова искала клиентов, знакомилась, втиралась в доверие, брала у них плату за свои услуги, оформляя это как договор займа под залог недвижимости. Шергина, в свою очередь, занималась оформлением всех документов.

Риелторы обещали клиентам проводить сделки с жильем, однако ничего не делали.

Мельникова находила клиентов среди директоров фирм. Она предлагала им купить недвижимость, стоимость которой прилично завышала, а разницу в цене после сделки забирала себе.

В числе обманутых оказались две фирмы и трое жителей Казани. По версии следствия, они оказались обмануты почти на сто миллионов рублей.

Сегодня в суд пришел некий мужчина, который уверяет, что его тоже обманули подруги-риелторы. Однако потерпевшим по уголовному делу его не признали. По словам мужчины, из-за Мельниковой он потерял 19 миллионов рублей.

«Она втерлась в доверие нашей семьи. Рассказывала, что у нее двое больных детей и просила денег на их лечение. Моя мать заложила квартиры, дала ей в долг денег под расписку», – рассказал мужчина.

Обман раскрылся тогда, когда мужчина попросил Мельникову вернуть деньги. Оказалось, что ее дети здоровы, и деньги она возвращать не собиралась.

«У нее полно недвижимости. Она ездит на машине, спокойно передвигается по городу. Почему она хотя бы не под домашним арестом?», – возмущался потерпевший.

Мужчина намеревается добиться возбуждения уголовного дела в отношении Мельниковой.

Сами подсудимые на протяжении всего судебного заседания прятали свои лица от журналистов. Их адвокаты настаивали на том, чтобы удалить представителей СМИ из зала суда.

«Моя подзащитная – многодетная мать. Нам не нужен излишний ажиотаж. Огласка может отразиться на ее детях, которые ходят в детский сад и в школу. Это очень тяжело морально», – сказал адвокат одной из подсудимых.

Тем не менее, суд разрешил остаться журналистам на процессе. Сегодня прокурор приступила к оглашению обвинительного заключения.

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