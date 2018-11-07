Аминов о назначении Салимгараева: сделана ставка на профессионала отрасли

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Новый руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев является профессионалом в отрасли СМИ и поможет в ее развитии и совершенствовании. Такое мнение выразил руководитель телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Ильшат Аминов.

«Я очень рад этому событию, потому что Айдар Саитгараевич — не новичок в отрасли, он знает ее изнутри, прошел путь от руководителя нижнекамской телерадиокомпании до сегодняшнего поста министра. В общем-то, это означает, что сделана ставка на профессионала отрасли, который, я уверен, сделает ее развитие, во-первых, успешным, во-вторых, он сделает ее эффективным», — отметил Аминов.

Руководитель ТРК «Новый век» также подчеркнул, что в скором времени сеть телерадиокомпаний республики ожидает серьезное перевооружение.

«Это фактически огромный рывок в качестве и технологиях, изготовлении и трансляции телевизионных программ. Я думаю, что все телезрители республики, которые очень любят свои региональные телекомпании, в скором времени увидят улучшение качества как самих программ, так и трансляции этих программ в эфире», — заключил Ильшат Аминов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководитель аппарата Президента РТ, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров вручил ключи от 35 новых автомобилей городским и районным редакциям РТ. Пополнение автопарка редакций стало возможным благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, который выделил на это 22,5 млн руб.

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