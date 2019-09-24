За полгода портфель МФО в Татарстане вырос на треть

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). По итогам первого полугодия 2019 года количество микрофинансовых организаций Татарстана сократилось на 17%. Рынок покидают недобросовестные и недействующие участники, сообщили журналистам ИА «Татар-информ» в Нацбанке РТ.

«В Татарстане по итогам первого полугодия 2019 года зарегистрировано 39 микрофинансовых организаций (МФО), включая 38 микрокредитных компаний (МКК) и одну микрофинансовую компанию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число МФО снизилось на 17% за счет снижения количества МКК. Рынок покидают недействующие и недобросовестные организации», — рассказали в республиканском финансовом регуляторе.

При этом общий объем микрозаймов, выданных татарстанскими микрофинансовыми организациями за это же время вырос на 54,5%, достигнув 2,1 млрд рублей. Больше всего занимали простые жители республики — на долю физлиц пришлось 1,6 млрд заемных рублей. Предприниматели смогли занять в МФО чуть больше 142 млн рублей, юрлица — 231 млн рублей.

«По итогам первого полугодия 2019 года МФО республики заключены 253,8 тыс. договоров микрозайма. За год прирост составил 14%. По состоянию на 30 июня 2019 года портфель микрозаймов МФО Республики Татарстан увеличился на 32,5% и составил 2,1 млрд рублей», — подчеркнули в Нацбанке республики.

В заключение в регуляторе добавили, что средний размер микрозайма также вырос — с 6 до 8 тыс. рублей.

С 1 июля 2019 года в России начали действовать новые правила для МФО, которые устанавливают предел переплаты по таким займам в 200% от суммы основного долга. В 2016 году этот предел достигал 4-кратного значения, в 2017 году — 3-кратного. С января 2020 года общий размер переплаты в микрозаймах будет ограничен 1,5-кратной суммой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.