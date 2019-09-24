Жителей РТ ожидают холода, снег и гололедица

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 25 сентября, на территории Татарстана ожидаются облачность, дожди, мокрый снег и гололедица, информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Погода будет облачной с прояснениями. Местами ожидается выпадение осадков — дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный или западный умеренный.

«Температура воздуха в ночные часы составит от нуля до +2 градусов, днем — 6-8 градусов тепла», — говорится в сообщении пресс-службы о погоде в Казани.

По республике же в ночное время суток температура будет колебаться от −2 до +3 градусов, в дневное — от +3 до +8.

Ночью и утром возможно образование гололедицы на некоторых участках дорог.

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