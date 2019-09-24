Эксперт назвал маловероятным переход Huawei на ОС, разрабатываемую в Иннополисе

(Москва, 24 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Маловероятно, что китайская компания Huawei перейдет на мобильную операционную систему «Аврора», которую разрабатывают в Иннополисе. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент Некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров.

«Huawei настолько лидирует на рынке, что у них есть свои наработки, они уже запустили первые планшеты, которые сделали без Google, поэтому я думаю, что они найдут свое решение», — сказал он.

В первую очередь России нужно думать не об ОС для мобильных телефонов, а для промышленного Интернета вещей, продолжил эксперт. «Аврора» претендует на то, чтобы быть инструментом для интернета-вещей, но пока в большей степени применяется как ОС для мобильной связи. Кроме того, основными разработчиками продукта являются финны, что тоже плохо, подчеркнул Макаров.

Ранее СМИ сообщали, что потерявшая из-за включения в черный список администрации США доступ к обновлениям операционной системы Android китайская компания Huawei может заменить ее на российскую мобильную операционную систему «Аврора».

Операционная система «Аврора», ранее именовавшаяся Sailfish Mobile OS Rus, основана на открытой платформе Sailfish, созданной финской компанией Jolla в 2012 году. Ее разработкой занимается базирующееся в Иннополисе ООО «Открытая мобильная платформа», ранее полностью принадлежавшее российскому миллиардеру Григорию Березкину. Весной 2018-го 75% компании-разработчика приобрел Ростелеком, который вскоре переименовал мобильную ОС.

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