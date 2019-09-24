Власти Иннополиса пообещали установить почтоматы в каждом подъезде

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В каждом многоквартирном доме Иннополиса появятся почтоматы. Об этом сообщил руководитель аппарата исполнительного комитета Иннополиса Ильдар Хуззятов на бизнес-завтраке с представителями OZON, Минэкономики РТ и Минпромторга РТ.

«Мы вместе с вами (с OZON — прим. Т-и) будем развивать это направление и запустим в каждом многоквартирном доме данный сервис для жителей. Иннополис — сервисный город. Мы делаем так, чтобы людям, которые приезжают в Иннополис, было круто жить и им предоставлялся сервис на высшем уровне», — отметил Хуззятов.

По его словам, руководство ИТ-города уже обсудило появление почтоматов с OZON. Пока почтоматы компании расположены только в магазинах и торговых центрах.

«Нужно начинать с малого — с почтоматов в подъезде, а после этого переходить к полноценной курьерской службе. Сервис должен быть опробирован», — заключил глава аппарата исполкома Иннополиса.

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