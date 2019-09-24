Директора казанской фирмы оштрафовали за уклонение от почти 10 млн рублей таможенных платежей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Директора казанской фирмы оштрафовали за уклонение от уплаты почти 10 млн рублей таможенных платежей, сообщили в пресс-службе таможни Татарстана.

«В процессе расследования выяснилось, что в течение четырех лет глава двух фирм ввозил из Китая поливинилхлоридные материалы при помощи документов, в которых содержались неверные сведения о товаре. В итоге бюджет недополучил 9 млн 932 тысячи рублей таможенных платежей», — рассказал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Дело было передано в суд, где злоумышленника осудили за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Свою вину он признал и частично возместил ущерб. Суд оштрафовал директора фирм на 300 тысяч рублей.

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