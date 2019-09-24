Казанский теплоход «Максим Горький» будет возрождать речной туризм по Енисею

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 23 сентября, казанский пятизвездочный теплоход «Максим Горький» прибыл в Красноярск, где со следующего года будет перевозить туристов до Дудинки, сообщает пресс-служба телеканала СТС-Прима.

С помощью четырехпалубного теплохода класса люкс с мая следующего года начнется возрождение речного туризма, в том числе круизов по Енисею. Данное судно будет предназначено для речных поездок до Дудинки.

К месту своей новой службы «Максим Горький» добирался северным путем, преодолев от Санкт-Петербурга до Сибири расстояние в 6 тыс. километров.

«Вышли мы 19 августа от нашей базы ОТФ, следовали до Беломорска своим ходом, там передали теплоход морскому буксиру, который нас вел без экипажа до города Дудинка. В Дудинку мы опять приехали, его опять приняли и сейчас пригнали в город Красноярск», — рассказал о непростом путешествии Юрий Синцов — капитан теплохода.

Напомним, что теплоход «Максим Горький» был построен в Австрии в середине 70-х годов прошлого века. Долгое время он ходил по маршруту Казань — Ростов, а затем Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Старт круизных рейсов назначен на начало навигации 2020 года. Это же зимой теплоход будет находиться на ремонте: в данный момент производится переоборудование пассажирской части и кают. Вместимость сократится в два раза — до 50 мест, каждое из которых будет напоминать номер в пятизвездочном отеле.

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