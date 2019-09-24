Кооператоры из Татарстана стали призерами ХХ Кубка России по хлебопечению в Калуге

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Хлебопеки из Татарстана стали призерами всероссийских соревнований пекарей и кондитеров в Калуге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в рамках работы Международного форума «Хлеб, ты – мир», прошедшего в Калуге, подведены итоги ХХ Кубка России по хлебопечению, в котором приняли участие 24 команды из 20 регионов России.

Участниками соревнования пекарей и кондитеров стали семь команд, которые представляли организации потребительской кооперации России и учебные заведения системы кооперативного образования.

По итогам этих состязаний кооператоры Татпотребсоюза стали серебряными призерами XX Кубка России по хлебопечению и удостоены диплома II степени в номинации «Сдобные изделия» на Международном форуме «Хлеб, ты – мир». Награды всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2019» получили кооператоры потребительских обществ Актанышского и Рыбно-Слободского муниципальных районов Татарстана.

Как отметили в Минсельхозпроде РТ, Центросоюз РФ и администрация Калужской области при поддержке Правительства России провели на базе этнографического парка-музея «Этномир» Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».

В работе форума, проходившего с 19 по 22 сентября в Калуге, участвовали представители Татпотребсоюза и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

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